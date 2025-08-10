$41.460.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве до конца августа частично перекроют улицы: карта и все детали

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Киеве с 11 по 31 августа частично ограничат движение по улице Максима Кривоноса из-за ремонтных работ. Дорожники КП ДЭУ Соломенского района начнут ремонт на участке от улицы Преображенской до проспекта Валерия Лобановского.

В Киеве до конца августа частично перекроют улицы: карта и все детали

В Киеве с 11 по 31 августа будет частично ограничиваться движение по улице Максима Кривоноса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

Детали

Как заявили в "Киевавтодоре", дорожники КП ДЭУ Соломенского района начнут ремонт на участке от улицы Преображенской до проспекта Валерия Лобановского.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" извинились за временные неудобства и опубликовали карту ремонтных работ на проспекте Лобановского, улицах Максима Кривоноса и Преображенской.

Напомним

6 августа в Киеве выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Для ликвидации последствий была задействована 91 единица спецтехники.

Из-за сильного ливня 6 августа в Киеве временно перекрывали движение транспорта на нескольких улицах.

Евгений Устименко

