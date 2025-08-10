В Киеве до конца августа частично перекроют улицы: карта и все детали
Киев • УНН
В Киеве с 11 по 31 августа частично ограничат движение по улице Максима Кривоноса из-за ремонтных работ. Дорожники КП ДЭУ Соломенского района начнут ремонт на участке от улицы Преображенской до проспекта Валерия Лобановского.
В Киеве с 11 по 31 августа будет частично ограничиваться движение по улице Максима Кривоноса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.
Детали
Как заявили в "Киевавтодоре", дорожники КП ДЭУ Соломенского района начнут ремонт на участке от улицы Преображенской до проспекта Валерия Лобановского.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" извинились за временные неудобства и опубликовали карту ремонтных работ на проспекте Лобановского, улицах Максима Кривоноса и Преображенской.
Напомним
6 августа в Киеве выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Для ликвидации последствий была задействована 91 единица спецтехники.
Из-за сильного ливня 6 августа в Киеве временно перекрывали движение транспорта на нескольких улицах.