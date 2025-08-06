Злива у Києві 6 серпня: де був перекритий рух транспорту, фото і відео
Київ • УНН
У Києві 6 серпня через сильну зливу тимчасово перекривали рух транспорту на кількох вулицях. Наслідки негоди ліквідовували 92 зеленбудівці та 13 рятувальників.
У середу, 6 серпня, в Києві сталась сильна злива. Через це у столиці України тимчасово було перекрито рух транспорту на деяких вулицях. Про це повідомляє УНН.
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Про перекриття руху транспорту писав у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Рух транспорту було перекрито наступними вулицями:
- на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
- на вулиці Казимира Малевича;
- на бульварі Миколи Міхновського;
- на вулиці Михайла Бойчука.
Пізніше рух транспорту було відновлено, повідомив той же Білошицький. Паралельно у мережі з’явились відповідні фото і відео.
Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомляли, що над ліквідацією наслідків зливи у столиці працювали 92 зеленбудівці та 13 рятувальників.
Наразі вже звільнили від повалених дерев трамвайні колії в Пущі-Водиці, авто – у Голосіївському, проїжджу частину проспекту в Оболонському
Нагадаємо
6 серпня у Києві випала півмісячна норма опадів, що спричинило проблеми з проїздом на низці вулиць. Для ліквідації наслідків було залучено 91 одиницю спецтехніки.