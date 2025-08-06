Злива у Києві 6 серпня: де був перекритий рух транспорту, фото і відео

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Ексклюзив
14:54 • 20043 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
13:33 • 25150 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
13:32 • 29375 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
13:30 • 26349 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
13:03 • 50094 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 64613 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 44108 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
6 серпня, 09:59 • 42764 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Ексклюзив
6 серпня, 08:44 • 42264 перегляди
Масове отруєння у таборі на Львівщині: у лікарні вже 41 людина, серед них - 39 дітей
6 серпня, 07:56 • 91433 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
54%
751мм
Популярнi новини
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 87126 перегляди
Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг6 серпня, 07:40 • 46586 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм10:39 • 54379 перегляди
Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак12:01 • 30171 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться12:02 • 43419 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
14:54 • 20044 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 21825 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 13:03 • 50094 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок12:59 • 29531 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться12:02 • 44220 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Володимир Вакуленко
Милорад Додик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Білий дім
Грузія
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм10:39 • 55042 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 87748 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 87460 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 101398 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 120501 перегляди
Актуальне
MIM-23 Hawk
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
Шахед-136

Злива у Києві 6 серпня: де був перекритий рух транспорту, фото і відео

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У Києві 6 серпня через сильну зливу тимчасово перекривали рух транспорту на кількох вулицях. Наслідки негоди ліквідовували 92 зеленбудівці та 13 рятувальників.

Злива у Києві 6 серпня: де був перекритий рух транспорту, фото і відео

У середу, 6 серпня, в Києві сталась сильна злива. Через це у столиці України тимчасово було перекрито рух транспорту на деяких вулицях. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Про перекриття руху транспорту писав у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Рух транспорту було перекрито наступними вулицями:

  • на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
    • на вулиці Казимира Малевича;
      • на бульварі Миколи Міхновського;
        • на вулиці Михайла Бойчука.

          Пізніше рух транспорту було відновлено, повідомив той же Білошицький. Паралельно у мережі з’явились відповідні фото і відео.

          Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомляли, що над ліквідацією наслідків зливи у столиці працювали 92 зеленбудівці та 13 рятувальників.

          Наразі вже звільнили від повалених дерев трамвайні колії в Пущі-Водиці, авто – у Голосіївському, проїжджу частину проспекту в Оболонському

          – заявили в КМДА.

          Нагадаємо

          6 серпня у Києві випала півмісячна норма опадів, що спричинило проблеми з проїздом на низці вулиць. Для ліквідації наслідків було залучено 91 одиницю спецтехніки.

          Євген Устименко

          СуспільствоКиїв
          Київська міська державна адміністрація
          Україна
          Київ