Ливень в Киеве 6 августа: где было перекрыто движение транспорта, фото и видео

В среду, 6 августа, в Киеве произошел сильный ливень. Из-за этого в столице Украины временно было перекрыто движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает УНН.

О перекрытии движения транспорта писал в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Движение транспорта было перекрыто по следующим улицам:

Позже движение транспорта было возобновлено, сообщил тот же Белошицкий. Параллельно в сети появились соответствующие фото и видео.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщали, что над ликвидацией последствий ливня в столице работали 92 зеленстроевца и 13 спасателей.

Сейчас уже освободили от поваленных деревьев трамвайные пути в Пуще-Водице, авто – в Голосеевском, проезжую часть проспекта в Оболонском