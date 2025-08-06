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Ливень в Киеве 6 августа: где было перекрыто движение транспорта, фото и видео

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Киеве 6 августа из-за сильного ливня временно перекрывали движение транспорта на нескольких улицах. Последствия непогоды ликвидировали 92 зеленстроевца и 13 спасателей.

Ливень в Киеве 6 августа: где было перекрыто движение транспорта, фото и видео

В среду, 6 августа, в Киеве произошел сильный ливень. Из-за этого в столице Украины временно было перекрыто движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает УНН.

Детали

О перекрытии движения транспорта писал в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Движение транспорта было перекрыто по следующим улицам:

  • на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
    • на улице Казимира Малевича;
      • на бульваре Николая Михновского;
        • на улице Михаила Бойчука.

          Позже движение транспорта было возобновлено, сообщил тот же Белошицкий. Параллельно в сети появились соответствующие фото и видео.

          В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщали, что над ликвидацией последствий ливня в столице работали 92 зеленстроевца и 13 спасателей.

          Сейчас уже освободили от поваленных деревьев трамвайные пути в Пуще-Водице, авто – в Голосеевском, проезжую часть проспекта в Оболонском

          – заявили в КГГА.

          Напомним

          6 августа в Киеве выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Для ликвидации последствий была привлечена 91 единица спецтехники.

          Евгений Устименко

          ОбществоКиев
          Киевская городская государственная администрация
          Украина
          Киев