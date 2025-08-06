Ливень в Киеве 6 августа: где было перекрыто движение транспорта, фото и видео
Киев • УНН
В Киеве 6 августа из-за сильного ливня временно перекрывали движение транспорта на нескольких улицах. Последствия непогоды ликвидировали 92 зеленстроевца и 13 спасателей.
В среду, 6 августа, в Киеве произошел сильный ливень. Из-за этого в столице Украины временно было перекрыто движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает УНН.
Детали
О перекрытии движения транспорта писал в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Движение транспорта было перекрыто по следующим улицам:
- на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
- на улице Казимира Малевича;
- на бульваре Николая Михновского;
- на улице Михаила Бойчука.
Позже движение транспорта было возобновлено, сообщил тот же Белошицкий. Параллельно в сети появились соответствующие фото и видео.
В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщали, что над ликвидацией последствий ливня в столице работали 92 зеленстроевца и 13 спасателей.
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Напомним
6 августа в Киеве выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Для ликвидации последствий была привлечена 91 единица спецтехники.