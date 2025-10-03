$41.280.05
У Києві білорусу загрожує до 12 років ув’язнення за наркотики на мільйон гривень

Київ

 • 764 перегляди

Правоохоронці у Києві викрили громадянина білорусі, який зберігав значну кількість наркотичних речовин із наміром їх подальшого збуту.

У Києві білорусу загрожує до 12 років ув’язнення за наркотики на мільйон гривень

У столиці постане перед судом громадянин білорусі, якого викрили на зберіганні значної партії наркотиків із наміром подальшого збуту. Вартість вилучених психотропів на "чорному" ринку перевищує мільйон гривень. Про це повідомили у Київській міськпрокуратурі, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у Святошинській окружній прокуратурі Києва, 43-річний чоловік, який проживає в Україні понад десятиліття, у червні цього року придбав понад 2 кг психотропної речовини PVP. Планувалося, що наркотики реалізовуватимуться дрібними дозами.

Роздрібна ціна вилучених у нього психотропів на "чорному" ринку становить понад 1 млн гривень. Затримали чоловіка в той момент, коли він забрав у лісосмузі придбану партію наркотиків 

– повідомили у прокуратурі столиці. 

Правоохоронці затримали його під час вилучення партії з "закладки" у лісосмузі. На майно підозрюваного вже накладено арешт.

Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ03.10.25, 15:41 • 10913 переглядiв

Обвинувальний акт передано до суду за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Якщо вину буде доведено, чоловіку загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі проводив слідчий відділ Святошинського управління поліції Києва.

Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції 03.10.25, 14:36 • 1410 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Білорусь
Україна
Київ