У Києві білорусу загрожує до 12 років ув’язнення за наркотики на мільйон гривень

Правоохоронці у Києві викрили громадянина білорусі, який зберігав значну кількість наркотичних речовин із наміром їх подальшого збуту.
У столиці постане перед судом громадянин білорусі, якого викрили на зберіганні значної партії наркотиків із наміром подальшого збуту. Вартість вилучених психотропів на "чорному" ринку перевищує мільйон гривень. Про це повідомили у Київській міськпрокуратурі, пише УНН.
Як повідомили у Святошинській окружній прокуратурі Києва, 43-річний чоловік, який проживає в Україні понад десятиліття, у червні цього року придбав понад 2 кг психотропної речовини PVP. Планувалося, що наркотики реалізовуватимуться дрібними дозами.
Роздрібна ціна вилучених у нього психотропів на "чорному" ринку становить понад 1 млн гривень. Затримали чоловіка в той момент, коли він забрав у лісосмузі придбану партію наркотиків
Правоохоронці затримали його під час вилучення партії з "закладки" у лісосмузі. На майно підозрюваного вже накладено арешт.
Обвинувальний акт передано до суду за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Якщо вину буде доведено, чоловіку загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у справі проводив слідчий відділ Святошинського управління поліції Києва.
