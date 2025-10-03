В Киеве белорусу грозит до 12 лет тюрьмы за наркотики на миллион гривен
Киев • УНН
Правоохранители в Киеве разоблачили гражданина Беларуси, который хранил значительное количество наркотических веществ с целью их дальнейшего сбыта.
В столице предстанет перед судом гражданин Беларуси, которого разоблачили в хранении значительной партии наркотиков с целью дальнейшего сбыта. Стоимость изъятых психотропов на "черном" рынке превышает миллион гривен. Об этом сообщили в Киевской горпрокуратуре, пишет УНН.
Подробности
Как сообщили в Святошинской окружной прокуратуре Киева, 43-летний мужчина, проживающий в Украине более десятилетия, в июне этого года приобрел более 2 кг психотропного вещества PVP. Планировалось, что наркотики будут реализовываться мелкими дозами.
Розничная цена изъятых у него психотропов на "черном" рынке составляет более 1 млн гривен. Задержали мужчину в тот момент, когда он забрал в лесополосе приобретенную партию наркотиков
Правоохранители задержали его во время изъятия партии из "закладки" в лесополосе. На имущество подозреваемого уже наложен арест.
Обвинительный акт передан в суд по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Если вина будет доказана, мужчине грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по делу проводил следственный отдел Святошинского управления полиции Киева.
