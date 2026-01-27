У Києві 710 тисяч споживачів залишаються без світла - Шмигаль

У Києві наразі без світла 710 тисяч споживачів, найближче завдання фахівців – вийти на прогнозовані графіки. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Провели чергове засідання Штабу. Звітували енергетики. Без електроенергії в Києві наразі 710 тисяч споживачів. Розуміємо, що жити в невідомості без чітких графіків – виснажливо. Найближче завдання фахівців – вийти на прогнозовані графіки - повідомив Шмигаль.

За його словами, вся необхідна допомога від держави надана. У щогодинному режимі Штаб на зв'язку і у тісній координації з енергетиками та містом.

У всіх регіонах України 28 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Водночас маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району - додав міністр.

Разом з тим, за словами Шмигаля, процес відновлення іде.

Паралельно працюємо над системними рішеннями – когенерація, спрощення підключень, будівництво нових ліній. Завершуємо верифікацію наявних у столиці когенераційних установок. Пріоритет — їх стабільна робота та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці - резюмував міністр.

Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА