17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
У Києві 710 тисяч споживачів залишаються без світла - Шмигаль

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 710 тисяч споживачів у Києві залишаються без електроенергії. Фахівці працюють над виходом на прогнозовані графіки та відновленням енергосистеми.

У Києві 710 тисяч споживачів залишаються без світла - Шмигаль

У Києві наразі без світла 710 тисяч споживачів, найближче завдання фахівців – вийти на прогнозовані графіки. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Провели чергове засідання Штабу. Звітували енергетики. Без електроенергії в Києві наразі 710 тисяч споживачів. Розуміємо, що жити в невідомості без чітких графіків – виснажливо. Найближче завдання фахівців – вийти на прогнозовані графіки 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, вся необхідна допомога від держави надана. У щогодинному режимі Штаб на зв'язку і у тісній координації з енергетиками та містом.

У всіх регіонах України 28 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла27.01.26, 20:09 • 1732 перегляди

Водночас маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району 

- додав міністр.

Разом з тим, за словами Шмигаля, процес відновлення іде.

Паралельно працюємо над системними рішеннями – когенерація, спрощення підключень, будівництво нових ліній. Завершуємо  верифікацію наявних у столиці когенераційних установок. Пріоритет — їх стабільна робота та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці 

- резюмував міністр.

Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА 27.01.26, 19:55 • 2206 переглядiв

Антоніна Туманова

