У Києві 710 тисяч споживачів залишаються без світла - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 710 тисяч споживачів у Києві залишаються без електроенергії. Фахівці працюють над виходом на прогнозовані графіки та відновленням енергосистеми.
У Києві наразі без світла 710 тисяч споживачів, найближче завдання фахівців – вийти на прогнозовані графіки. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.
Провели чергове засідання Штабу. Звітували енергетики. Без електроенергії в Києві наразі 710 тисяч споживачів. Розуміємо, що жити в невідомості без чітких графіків – виснажливо. Найближче завдання фахівців – вийти на прогнозовані графіки
За його словами, вся необхідна допомога від держави надана. У щогодинному режимі Штаб на зв'язку і у тісній координації з енергетиками та містом.
Водночас маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району
Разом з тим, за словами Шмигаля, процес відновлення іде.
Паралельно працюємо над системними рішеннями – когенерація, спрощення підключень, будівництво нових ліній. Завершуємо верифікацію наявних у столиці когенераційних установок. Пріоритет — їх стабільна робота та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці
