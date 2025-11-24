У кремлі заявили, що не отримували інформації про переговори щодо мирного плану в Женеві
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російсько-американські переговори щодо американського плану не заплановані. москва не отримувала інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві.
росія не планує цього тижня переговорів зі США щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану і стверджує, що не отримувала жодної інформації про контакти США, України та європейських країн у Женеві. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російсько-американські переговори щодо американського плану не заплановані. За його словами, москва не знає, який текст документа був вироблений під час контактів США та України в Женеві.
пєсков також підкреслив: "москва не отримувала жодної інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві".
Представник кремля додав, що у москві не знають змісту напрацьованого плану та вважають неправильним вести дискусію через медіа.
Він наголосив, що кремль "не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ", назвавши це "неможливим і некоректним".
Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що ступінь взаємодії між росією та США щодо мирного плану Трампа для України ще потребує уточнення. Необхідність розмови путіна і Трампа, а також рівень контактів москви і Вашингтона з приводу плану, ще належить визначити.