10:50
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
08:21
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У кремлі заявили, що не отримували інформації про переговори щодо мирного плану в Женеві

Київ • УНН

 1480 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російсько-американські переговори щодо американського плану не заплановані. москва не отримувала інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві.

У кремлі заявили, що не отримували інформації про переговори щодо мирного плану в Женеві

росія не планує цього тижня переговорів зі США щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану і стверджує, що не отримувала жодної інформації про контакти США, України та європейських країн у Женеві. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російсько-американські переговори щодо американського плану не заплановані. За його словами, москва не знає, який текст документа був вироблений під час контактів США та України в Женеві.

пєсков також підкреслив: "москва не отримувала жодної інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві".

Представник кремля додав, що у москві не знають змісту напрацьованого плану та вважають неправильним вести дискусію через медіа.

Він наголосив, що кремль "не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ", назвавши це "неможливим і некоректним".

Нагадаємо

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що ступінь взаємодії між росією та США щодо мирного плану Трампа для України ще потребує уточнення. Необхідність розмови путіна і Трампа, а також рівень контактів москви і Вашингтона з приводу плану, ще належить визначити.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна