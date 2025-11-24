В кремле заявили, что не получали информации о переговорах по мирному плану в Женеве
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российско-американские переговоры по американскому плану не запланированы. москва не получала информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве.
россия не планирует на этой неделе переговоров с США по предложенному Вашингтоном мирному плану и утверждает, что не получала никакой информации о контактах США, Украины и европейских стран в Женеве. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российско-американские переговоры по американскому плану не запланированы. По его словам, москва не знает, какой текст документа был выработан во время контактов США и Украины в Женеве.
песков также подчеркнул: "москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве".
Представитель кремля добавил, что в москве не знают содержания наработанного плана и считают неправильным вести дискуссию через медиа.
Он подчеркнул, что кремль "не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ", назвав это "невозможным и некорректным".
Напомним
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что степень взаимодействия между россией и США по мирному плану Трампа для Украины еще нуждается в уточнении. Необходимость разговора путина и Трампа, а также уровень контактов москвы и Вашингтона по поводу плана, еще предстоит определить.