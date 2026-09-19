У кремлі вже 18-й раз із початку літа запевнили, що нової мобілізації в росії не буде
Київ • УНН
пєсков заявив, що росія не планує мобілізувати 300 тисяч людей до кінця 2026 року. Від 1 червня це вже 18-е заперечення влади.
У кремлі заявили, що не планують мобілізувати ще 300 тисяч росіян до кінця 2026 року. Це вже щонайменше 18-та подібна заява російської влади з початку літа на тлі повідомлень про можливий новий набір людей для війни проти України, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, коментуючи інформацію Bloomberg про підготовку "прихованої мобілізації", заперечив такі плани.
Ні. Таких планів немає
У росії регулярно спростовують нову мобілізацію
За підрахунками "Важных историй", від 1 червня російська влада щонайменше 17 разів до заяви пєскова заперечувала можливість нової мобілізації. У вересні сам путін двічі протягом трьох днів робив подібні заяви.
росіяни побоюються нової мобілізації після виборів до держдуми - Bloomberg18.09.26, 14:10 • 4582 перегляди
Чутки про можливу мобілізацію посилилися напередодні виборів до держдуми. Раніше The Wall Street Journal, The New York Times і Financial Times повідомляли про підготовку російської влади до можливого нового набору військових. Про ризик мобілізації також заявляли українська влада та розвідка.
18 вересня Bloomberg повідомив, що частина російських чиновників та працівників пунктів набору побоюється мобілізації після виборів. За даними агентства, росія може додатково залучити до війни близько 300 тисяч людей.
Водночас джерело Bloomberg наголошувало, що остаточного рішення про проведення нової мобілізації путін поки не ухвалив.
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