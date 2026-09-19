В Кремле заявили, что не планируют мобилизовывать ещё 300 тысяч россиян до конца 2026 года. Это уже как минимум 18-е подобное заявление российских властей с начала лета на фоне сообщений о возможном новом наборе людей для войны против Украины, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, комментируя информацию Bloomberg о подготовке "скрытой мобилизации", опроверг такие планы.

Нет. Таких планов нет – заявил Песков.

В России регулярно опровергают новую мобилизацию

По подсчётам "Важных историй", с 1 июня российские власти как минимум 17 раз до заявления пескова отрицали возможность новой мобилизации. В сентябре сам путин дважды в течение трёх дней делал подобные заявления.

россияне опасаются новой мобилизации после выборов в госдуму - Bloomberg

Слухи о возможной мобилизации усилились накануне выборов в Госдуму. Ранее The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times сообщали о подготовке российских властей к возможному новому набору военнослужащих. О риске мобилизации также заявляли украинские власти и разведка.

18 сентября Bloomberg сообщил, что часть российских чиновников и сотрудников пунктов набора опасается мобилизации после выборов. По данным агентства, Россия может дополнительно привлечь к войне около 300 тысяч человек.

В то же время источник Bloomberg подчёркивал, что окончательного решения о проведении новой мобилизации путин пока не принял.

Выборы в Госдуму могут дать Путину мандат на продолжение войны против Украины — Reuters