Выборы в Госдуму могут дать Путину мандат на продолжение войны против Украины — Reuters

Результаты выборов в Госдуму РФ могут стать для российского диктатора Путина мандатом на дальнейшее ведение войны против Украины. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Кремль может использовать победу «Единой России» как подтверждение якобы широкой поддержки агрессии и обоснование мобилизации и внутренних репрессий.

Находясь на постах президента или премьер-министра более четверти века, Путин контролирует Россию как никогда прочно. Но война продолжается намного дольше, чем ожидали многие россияне, и последствия конфликта сейчас гораздо острее ощущаются на внутреннем фронте. ... Представив выборы как проверку поддержки войны, Путин, вероятно, укажет на результаты, чтобы сказать, что большинство людей поддерживает его решение продолжать борьбу до достижения ключевых целей войны - говорится в статье.

Авторы указывают, что Путин неоднократно заявлял о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, отмечая, что его пятилетний срок полномочий истёк в мае 2024 года, а новых выборов с тех пор не проводилось.

«Путин, столкнувшийся с критикой западных политиков в адрес политической системы России, может «использовать» это голосование, чтобы сказать, что Россия, в отличие от Украины, придерживается своего избирательного графика, несмотря на войну, и даёт людям возможность проголосовать», — резюмирует издание.

Напомним

Накануне в России началось трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу. Оно продлится с 18 по 20 сентября, в том числе на оккупированных территориях Украины, на фоне давления на наблюдателей и принуждения бюджетников.

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