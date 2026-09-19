Вибори до держдуми можуть дати путіну мандат на продовження війни проти України - Reuters
Київ • УНН
Кремль може подати перемогу "єдиної росії" як підтримку війни, мобілізації та репресій. Голосування триває 18-20 вересня, зокрема на окупованих територіях.
Результати виборів до держдуми рф можуть стати для російського диктатора путіна мандатом на подальше ведення війни проти України. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.
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Зазначається, що кремль може використати перемогу "єдиної росії" як підтвердження нібито широкої підтримки агресії та обґрунтування мобілізації і внутрішніх репресій.
Перебуваючи на посадах президента чи прем'єр-міністра понад чверть століття, путін контролює росію як ніколи міцно. Але війна триває набагато довше, ніж очікували багато росіян, і наслідки конфлікту зараз набагато гостріше відчуваються на внутрішньому фронті. ... Представивши вибори як перевірку підтримки війни, путін, ймовірно, вкаже на результати, щоб сказати, що більшість людей підтримує його рішення продовжувати боротьбу, доки не будуть досягнуті ключові цілі війни
Автори вказують, що путін неодноразово заявляв про нібито нелегітимність Президента України Володимира Зеленського, вказуючи на те, що його п'ятирічний термін повноважень сплив у травні 2024 року, а нових виборів відтоді не проводилося.
"путін, який зіткнувся з критикою західних політиків щодо політичної системи росії, може "використати" це голосування, щоб сказати, що росія, на відміну від України, дотримується свого виборчого графіка, незважаючи на війну, і дає людям можливість проголосувати", -резюмує видання.
Нагадаємо
Напередодні в росії розпочалося триденне голосування на виборах до державної думи. Воно триватиме з 18 до 20 вересня, зокрема на окупованих територіях України, на тлі тиску на спостерігачів та примусу бюджетників.
Це фарс держави-окупанта: у МЗС прокоментували російські "вибори" на ТОТ України18.09.26, 12:21 • 3888 переглядiв