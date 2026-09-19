Вибори до держдуми можуть дати путіну мандат на продовження війни проти України - Reuters

Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст

Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст

Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст

Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст

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