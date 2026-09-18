россияне опасаются новой мобилизации после выборов в госдуму - Bloomberg

$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 8972 просмотра
Белый дом подтверждает, что Трамп сегодня подпишет закон о «адских санкциях» против рф — журналист
15:58 • 25398 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26212 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
18 сентября, 13:49 • 16724 просмотра
В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23757 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 10:36 • 26440 просмотра
БЭБ не может самостоятельно расширять понятия Налогового кодекса и устанавливать новые правила налогообложения — юрист
18 сентября, 09:54 • 17860 просмотра
Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов
18 сентября, 09:09 • 16523 просмотра
Войска РФ ударили по электричке в Харьковской области, два человека получили серьёзные травмы
18 сентября, 07:30 • 17834 просмотра
В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину
18 сентября, 02:25 • 30302 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
72%
751мм
Популярные новости
Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters18 сентября, 12:35 • 6550 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10669 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14420 просмотра
"Оставляли позиции, бросали имущество". Третий корпус Билецкого парализовал элитное подразделение рф "Рубикон"16:05 • 11577 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 11076 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 11125 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video15:58 • 25397 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14467 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26212 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23757 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo16:55 • 4128 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10704 просмотра
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 66764 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 70228 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 62543 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Truth Social
Бильд
Фильм

россияне опасаются новой мобилизации после выборов в госдуму - Bloomberg

Киев • УНН

 • 3740 просмотра

В россии растут опасения новой мобилизации после выборов в госдуму. кремль развернул цифровую систему призыва и ограничил бегство.

россияне опасаются новой мобилизации после выборов в госдуму - Bloomberg

россияне всё больше опасаются, что президент владимир путин вскоре может объявить новую масштабную мобилизацию для войны в Украине после парламентских выборов, которые пройдут в эти выходные. Об этом сообщает Bloomberg, передаёт УНН.

Детали

Эти опасения распространяются и на чиновников в кремле, а также военнослужащих и сотрудников призывных пунктов. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, в последние месяцы они пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, одновременно призывая друзей и родственников покинуть россию.

В отличие от предыдущей мобилизации в сентябре 2022 года, которая вызвала всплеск обеспокоенности среди населения и заставила десятки тысяч людей бежать из россии, на этот раз официального объявления может не быть. Это связано с тем, что кремль незаметно создал цифровую инфраструктуру для призыва людей в армию, одновременно перекрыв потенциальные пути бегства.

В пятницу начинается трёхдневное голосование на первых парламентских выборах в россии с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Ожидается, что "единая россия", ведущая предвыборную кампанию как партия путина, сохранит большинство в государственной думе, которое удерживает с 2003 года, на выборах, жёстко контролируемых кремлём.

россия несёт огромные потери, добиваясь незначительного прогресса на поле боя в Украине, где, по словам путина, развёрнуто около 700 000 военнослужащих. кремль вынужден ежегодно набирать около 400 000 человек для пополнения рядов армии и в основном полагается на огромные премии за призыв и щедрые зарплаты, чтобы убедить людей подписывать военные контракты. Однако, поскольку полномасштабная война продолжается уже пятый год, появляются признаки того, что резерв добровольцев начинает иссякать

- говорится в публикации.

Напомним

В россии началось трёхдневное голосование на выборах в государственную думу. Голосование продлится с 18 по 20 сентября, в том числе на оккупированных территориях Украины, на фоне давления на наблюдателей и принуждения работников бюджетной сферы.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Украина