россияне всё больше опасаются, что президент владимир путин вскоре может объявить новую масштабную мобилизацию для войны в Украине после парламентских выборов, которые пройдут в эти выходные. Об этом сообщает Bloomberg, передаёт УНН.

Детали

Эти опасения распространяются и на чиновников в кремле, а также военнослужащих и сотрудников призывных пунктов. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, в последние месяцы они пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, одновременно призывая друзей и родственников покинуть россию.

В отличие от предыдущей мобилизации в сентябре 2022 года, которая вызвала всплеск обеспокоенности среди населения и заставила десятки тысяч людей бежать из россии, на этот раз официального объявления может не быть. Это связано с тем, что кремль незаметно создал цифровую инфраструктуру для призыва людей в армию, одновременно перекрыв потенциальные пути бегства.

В пятницу начинается трёхдневное голосование на первых парламентских выборах в россии с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Ожидается, что "единая россия", ведущая предвыборную кампанию как партия путина, сохранит большинство в государственной думе, которое удерживает с 2003 года, на выборах, жёстко контролируемых кремлём.

россия несёт огромные потери, добиваясь незначительного прогресса на поле боя в Украине, где, по словам путина, развёрнуто около 700 000 военнослужащих. кремль вынужден ежегодно набирать около 400 000 человек для пополнения рядов армии и в основном полагается на огромные премии за призыв и щедрые зарплаты, чтобы убедить людей подписывать военные контракты. Однако, поскольку полномасштабная война продолжается уже пятый год, появляются признаки того, что резерв добровольцев начинает иссякать - говорится в публикации.

Напомним

В россии началось трёхдневное голосование на выборах в государственную думу. Голосование продлится с 18 по 20 сентября, в том числе на оккупированных территориях Украины, на фоне давления на наблюдателей и принуждения работников бюджетной сферы.