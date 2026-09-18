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росіяни побоюються нової мобілізації після виборів до держдуми - Bloomberg

Київ • УНН

 • 394 перегляди

У росії зростають побоювання нової мобілізації після виборів до держдуми. кремль розбудував цифрову систему призову та обмежив втечу.

росіяни побоюються нової мобілізації після виборів до держдуми - Bloomberg

росіяни дедалі більше побоюються, що президент володимир путін може незабаром оголосити нову масштабну мобілізацію для війни в Україні після парламентських виборів, які відбудуться цими вихідними. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Ці побоювання поширюються й на чиновників у Кремлі та військових призовних пунктах. За даними документів, з якими ознайомилося агентство Bloomberg News, останніми місяцями намагаються відкрити рахунки в іноземних банках і вивести активи за кордон, одночасно закликаючи друзів і родичів покинути росію.

На відміну від попередньої мобілізації у вересні 2022 року, яка спричинила сплеск занепокоєння серед населення та змусила десятки тисяч людей тікати з росії, цього разу офіційного оголошення, можливо, не буде. Це пов’язано з тим, що кремль непомітно розбудував цифрову інфраструктуру для призову людей до армії, одночасно перекривши потенційні шляхи втечі.

У п’ятницю розпочинається триденне голосування на перших парламентських виборах у росії з початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Очікується, що "єдина росія", яка веде передвиборчу кампанію як партія путіна, збереже більшість у державній думі, яку вона утримує з 2003 року, на виборах, що жорстко контролюються кремлем.

росія несе величезні втрати, досягаючи незначного прогресу на полі бою в Україні, де, за словами путіна, розгорнуто близько 700 000 військовослужбовців. кремль змушений щороку набирати близько 400 000 осіб для поповнення лав армії і здебільшого покладається на величезні премії за призов та щедрі зарплати, щоб переконати людей підписувати військові контракти. Однак, оскільки повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, з’являються ознаки того, що резерв добровольців починає вичерпуватися

- йдеться в публікації.

Нагадаємо

У росії розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи. Голосування триватиме з 18 до 20 вересня, зокрема на окупованих територіях України, на тлі тиску на спостерігачів та примусу бюджетників.

Євген Устименко

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