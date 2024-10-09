У кремлі підтвердили, що Трамп надсилав путіну тести на Covid

кремль підтвердив, що колишній президент США Дональд Трамп під час перебування на посаді надіслав президенту росії володимиру путіну пристрої для тестування на Covid-19 у розпал пандемії, про що розповідається в новій книзі журналіста Боба Вудворда, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Речник кремля дмитро пєсков заявив у середу, що тести були надіслані, але спростував твердження в книзі про те, що два лідери спілкувалися телефоном кілька разів після відходу Трампа з посади.

"Ми також відправляли обладнання на початку пандемії", — сказав пєсков у письмовій відповіді на запитання про книгу. "Але про телефонні дзвінки — це неправда".

За даними ЗМІ, у книзі відомого журналіста Вотергейта повідомляється, що Трамп, будучи президентом у 2020 році, таємно надіслав путіну машини для тестування Covid від Abbott, коли пристроїв було мало, повідомляє CNN.

Раніше у вівторок у заяві представники кампанії Трампа відкинули ці звинувачення, заявивши, що "жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою", і звинуватили журналіста в упередженості.

Додамо

Видання відзначає, що Трамп давно хвалився своїми стосунками з путіним, зокрема, стверджуючи, що він міг би покласти край війні росії проти України, якщо його знову оберуть до Білого дому, не уточнюючи, як він цього досягне.

Колишній президент розкритикував Байдена через вторгнення росії в Україну в 2022 році та війну Ізраїлю з ХАМАС на Близькому Сході, заявивши, що цього б не сталося, якби республіканець досі був на посаді.