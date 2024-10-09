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У кремлі підтвердили, що Трамп надсилав путіну тести на Covid

У кремлі підтвердили, що Трамп надсилав путіну тести на Covid

Київ • УНН

 • 18011 перегляди

Кремль підтвердив, що Трамп надіслав путіну тести на COVID-19 під час пандемії. Проте спростував твердження про телефонні розмови між лідерами після відходу Трампа з посади.

кремль підтвердив, що колишній президент США Дональд Трамп під час перебування на посаді надіслав президенту росії володимиру путіну пристрої для тестування на Covid-19 у розпал пандемії, про що розповідається в новій книзі журналіста Боба Вудворда, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Речник кремля дмитро пєсков заявив у середу, що тести були надіслані, але спростував твердження в книзі про те, що два лідери спілкувалися телефоном кілька разів після відходу Трампа з посади.

"Ми також відправляли обладнання на початку пандемії", — сказав пєсков у письмовій відповіді на запитання про книгу. "Але про телефонні дзвінки — це неправда".

За даними ЗМІ, у книзі відомого журналіста Вотергейта повідомляється, що Трамп, будучи президентом у 2020 році, таємно надіслав путіну машини для тестування Covid від Abbott, коли пристроїв було мало, повідомляє CNN.

Раніше у вівторок у заяві представники кампанії Трампа відкинули ці звинувачення, заявивши, що "жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою", і звинуватили журналіста в упередженості.

Додамо

Видання відзначає, що Трамп давно хвалився своїми стосунками з путіним, зокрема, стверджуючи, що він міг би покласти край війні росії проти України, якщо його знову оберуть до Білого дому, не уточнюючи, як він цього досягне.

Колишній президент розкритикував Байдена через вторгнення росії в Україну в 2022 році та війну Ізраїлю з ХАМАС на Близькому Сході, заявивши, що цього б не сталося, якби республіканець досі був на посаді.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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