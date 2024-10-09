В кремле подтвердили, что Трамп присылал путину тесты на Covid
Киев • УНН
Кремль подтвердил, что Трамп прислал путину тесты на COVID-19 во время пандемии. Однако опроверг утверждение о телефонных разговорах между лидерами после ухода Трампа с должности.
кремль подтвердил, что бывший президент США Дональд Трамп во время пребывания в должности прислал президенту россии владимиру путину устройства для тестирования на Covid-19 в разгар пандемии, о чем рассказывается в новой книге журналиста Боба Вудворда, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Представитель кремля дмитрий песков заявил в среду, что тесты были отправлены, но опроверг утверждение в книге о том, что два лидера общались по телефону несколько раз после ухода Трампа с должности.
"Мы также отправляли оборудование в начале пандемии", - сказал песков в письменном ответе на вопрос о книге. "Но о телефонных звонках - это неправда".
По данным СМИ, в книге известного журналиста Уотергейта сообщается, что Трамп, будучи президентом в 2020 году, тайно прислал путину машины для тестирования Covid от Abbott, когда устройств было мало, сообщает CNN.
Ранее во вторник в заявлении представители кампании Трампа отвергли эти обвинения, заявив, что "ни одна из этих вымышленных историй Боба Вудворда не является правдой", и обвинили журналиста в предвзятости.
Добавим
Издание отмечает, что Трамп давно хвастался своими отношениями с путиным, в частности, утверждая, что он мог бы положить конец войне россии против Украины, если его снова изберут в Белый дом, не уточняя, как он этого достигнет.
Бывший президент раскритиковал Байдена из-за вторжения россии в Украину в 2022 году и войны Израиля с ХАМАС на Ближнем Востоке, заявив, что этого бы не произошло, если бы республиканец до сих пор был на посту.