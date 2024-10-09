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В кремле подтвердили, что Трамп присылал путину тесты на Covid

В кремле подтвердили, что Трамп присылал путину тесты на Covid

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:41  •  2663 просмотра

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Кремль подтвердил, что Трамп прислал путину тесты на COVID-19 во время пандемии. Однако опроверг утверждение о телефонных разговорах между лидерами после ухода Трампа с должности.

кремль подтвердил, что бывший президент США Дональд Трамп во время пребывания в должности прислал президенту россии владимиру путину устройства для тестирования на Covid-19 в разгар пандемии, о чем рассказывается в новой книге журналиста Боба Вудворда, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Представитель кремля дмитрий песков заявил в среду, что тесты были отправлены, но опроверг утверждение в книге о том, что два лидера общались по телефону несколько раз после ухода Трампа с должности.

"Мы также отправляли оборудование в начале пандемии", - сказал песков в письменном ответе на вопрос о книге. "Но о телефонных звонках - это неправда".

По данным СМИ, в книге известного журналиста Уотергейта сообщается, что Трамп, будучи президентом в 2020 году, тайно прислал путину машины для тестирования Covid от Abbott, когда устройств было мало, сообщает CNN.

Ранее во вторник в заявлении представители кампании Трампа отвергли эти обвинения, заявив, что "ни одна из этих вымышленных историй Боба Вудворда не является правдой", и обвинили журналиста в предвзятости.

Добавим

Издание отмечает, что Трамп давно хвастался своими отношениями с путиным, в частности, утверждая, что он мог бы положить конец войне россии против Украины, если его снова изберут в Белый дом, не уточняя, как он этого достигнет.

Бывший президент раскритиковал Байдена из-за вторжения россии в Украину в 2022 году и войны Израиля с ХАМАС на Ближнем Востоке, заявив, что этого бы не произошло, если бы республиканец до сих пор был на посту.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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