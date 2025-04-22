У кремлі назвали фейком інформацію, що путін пропонує зупинити війну на нинішній лінії фронту
Київ • УНН
дмитро пєсков відреагував на статтю Financial Times про те, що путін запропонував зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту, назвавши це фейком. Він закликав слухати лише першоджерела.
У кремлі відреагували на статтю Financial Times, де було зазначено, що російський диктатор запропонував зупинити вторгнення в Україну на нинішній лінії фронту. дмитро пєсков, речник лідера рф, назвав матеріал фейком, передає УНН.
Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела
Раніше газета Financial Times раніше писала, що президент росії нібито озвучив пропозицію зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту.
У Білому домі підтвердили, що Віткофф знову зустрінеться з путіним цього тижня22.04.25, 21:10 • 4136 переглядiв
Нагадаємо
У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати анексований Крим російським і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Як зазначає The Washington Post, росія отримає в обмін на припинення вогню зняття санкцій, а Україна – гарантії безпеки та відновлення.