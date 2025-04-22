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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 12588 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

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The Guardian

У кремлі назвали фейком інформацію, що путін пропонує зупинити війну на нинішній лінії фронту

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

дмитро пєсков відреагував на статтю Financial Times про те, що путін запропонував зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту, назвавши це фейком. Він закликав слухати лише першоджерела.

У кремлі назвали фейком інформацію, що путін пропонує зупинити війну на нинішній лінії фронту

У кремлі відреагували на статтю Financial Times, де було зазначено, що російський диктатор запропонував зупинити вторгнення в Україну на нинішній лінії фронту. дмитро пєсков, речник лідера рф, назвав матеріал фейком, передає УНН.

Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела 

- заявив пєсков.

Раніше газета Financial Times раніше писала, що президент росії нібито озвучив пропозицію зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту.

У Білому домі підтвердили, що Віткофф знову зустрінеться з путіним цього тижня22.04.25, 21:10 • 4136 переглядiв

Нагадаємо

У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати анексований Крим російським і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Як зазначає The Washington Post, росія отримає в обмін на припинення вогню зняття санкцій, а Україна – гарантії безпеки та відновлення.

Антоніна Туманова

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