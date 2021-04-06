У Києві закрили школу, яка працювала попри локдаун

Цитата:

“Перевірено 7 закладів освіти та 9 дитячих навчальних закладів. Відносно школи "Мідгард“, яка працювала, не зважаючи на заборону, складено протокол за ст.44-3 КУпАП”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Інформацію про згаданий випадок УНН повідомив також начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

“На жаль, було виявлено приватний дитячий садок та школу, який працював не зважаючи на карантин. Ми припинили його діяльність”, — сказав він.

Деталі

Повідомляється, що всього 5 квітня, у перший день посилених карантинних заходів, за участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в Києві було проведено моніторинг на 1414 об’єктах.

З них 206 закладів громадського харчування, 439 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 753 — непродовольчими товарами. У тому числі перевірили 378 обёєктів торгівлі промгрупою, 13 — АЗС (всього складено 5 протоколів про порушення, з них 4 протоколи за ст.44-3 КУпАП працівниками ГУ), 14 фінансвоих установ, 283 офіси, 45 салонів краси, 19 аптек, медична лабораторія, стосовно якої складено протокол за ст.44-3 КУпАП.

За результатами моніторингу загалом зафіксовано 55 порушень.

Контекст

Київ з 5 до 16 квітня запровадив більш суворі карантинні обмеження. У столиці заборонена робота шкіл та дитсадків. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Як повідомили 6 квітня у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, щодня весь громадський транспорт столиці проходить посилену обробку дезінфекційними засобами. Також проводиться аерозольна дезінфекція в салонах вагонів метро під час заходу в електродепо та на пункти технічного огляду. Рухомий склад, який не пройшов дезінфекцію, на лінію не видається, запевнили у КМДА. Наземний громадський транспорт КП “Київпастранс” та приватних перевізників також дезінфікують у посиленому режимі.

За даними департаменту, сьогодні, 6 квітня, на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту: 520 автобусів, 345 тролейбусів, 266 трамваїв.