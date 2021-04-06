В Киеве закрыли школу, работавшую несмотря на локдаун
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. При проверке соблюдения усиленных карантинных мероприятий в Киеве 5 апреля было выявлено и прекращено деятельность школы, которая продолжала работать, несмотря на ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, передает УНН.
Цитата:
"Проверено 7 учебных заведений и 9 детских учебных заведений. Относительно школы "Мидгард", которая работала, несмотря на запрет, составлен протокол по ст.44-3 КоАП", - говорится в сообщении пресс-службы.
Информацию об упомянутом случае УНН сообщил также начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"К сожалению, было обнаружено частный детский сад и школу, работавшие несмотря на карантин. Мы прекратили его деятельность", - сказал он.
Детали
Сообщается, что всего 5 апреля, в первый день усиленных карантинных мероприятий, при участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве был проведен мониторинг на 1414 объектах.
Из них 206 заведений общественного питания, 439 объектов торговли продовольственными товарами, 753 - непродовольственными товарами. В том числе проверили 378 объектов торговли промгруппой, 13 - АЗС (всего составлено 5 протоколов о нарушениях, из них 4 протокола по ст.44-3 КоАП работниками ГУ), 14 финансовых учреждений, 283 офиса, 45 салонов красоты, 19 аптек, медицинская лаборатория, в отношении которой составлен протокол по ст.44-3 КоАП.
По результатам мониторинга в целом зафиксировано 55 нарушений.
Контекст
Киев с 5 по 16 апреля ввел более строгие карантинные ограничения. В столице запрещена работа школ и детсадов. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
Как сообщили 6 апреля в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, ежедневно весь общественный транспорт столицы проходит усиленную обработку дезинфицирующими средствами. Также проводится аэрозольная дезинфекция в салонах вагонов метро во время мероприятий в электродепо и на пунктах технического осмотра. Подвижной состав, который не прошел дезинфекцию, на линию не выдается, заверили в КГГА. Наземный общественный транспорт КП "Киевпастранс" и частных перевозчиков также дезинфицируют в усиленном режиме.
По данным департамента, сегодня, 6 апреля, на маршруты вышла 1131 единица коммунального общественного транспорта: 520 автобусов, 345 троллейбусов, 266 трамваев.