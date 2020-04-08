У Києві підвищилася забрудненість повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві, за даними досліджень минулого тижня, підвищилася забрудненість повітря, відмічається підвищення середньодобових гранично допустимих концентрацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Так, з 31 березня по 6 квітня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
- завислих речовин – у 1,0-1,6 рази на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Каунаській;
- діоксиду сірки – у 2,1-2,7 рази на площах Бессарабській, Деміївській, проспекті Перемоги вулицях Семена Скляренка та Олександра Довженка; У 1,4-1,9 рази – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДК с.д.;
- діоксиду азоту – у 4,9-5,6 рази на проспекті Перемоги, вулицях Інженера Бородіна, Скляренка, Бессарабській і Деміївській площах; у 3,2-3,9 рази – на вулиці Каунаській та Оболонському проспекті; у У 2,4-2,9 рази – на усіх інших постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;
- формальдегіду – у 3,0-3,1 рази на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Скляренка, бульварі Вацлава Гавела; У 1,1-2,9 рази – на усіх інших постах міста.
"Всього на 12-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 31 березня по 6 квітня 2020 року було проаналізовано 1166 проб повітря. Спостереження на інших 4-х постах не проводились через карантин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста вміст формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки дещо підвищився (більш помітно - 4 та 6 квітня), оксиду вуглецю та завислих речовин - не змінився.
Як повідомляв УНН раніше, у Києві з 24 по 30 березня у повітрі спостерігалось перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, попри введений карантин.