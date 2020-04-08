В Киеве увеличилась загрязненность воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве, по данным исследований на прошлой неделе, повысилась загрязненность воздуха, отмечается повышение среднесуточных предельно допустимых концентраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, с 31 марта по 6 апреля 2020 года в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
- взвешенных веществ - в 1,0-1,6 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Каунасской;
- диоксида серы - в 2,1-2,7 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспекте Победы улицах Семена Скляренко и Александра Довженко; В 1,4-1,9 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где среднесуточный содержание не превышал уровень ПДК С.Д.;
- диоксида азота - в 4,9-5,6 раза на проспекте Победы, улицах Инженер Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях; в 3,2-3,9 раза - на улице Каунасской и Оболонском проспекте; в В 2,4-2,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
- формальдегида - в 3,0-3,1 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко, бульваре Вацлава Гавела; В 1,1-2,9 раза - на всех постах города.
"Всего на 12-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 31 марта по 6 апреля 2020 было проанализировано 1166 проб воздуха. Наблюдения на других 4-х постах не проводили из-за карантина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы несколько повысился (более заметно - 4 и 6 апреля), оксида углерода и взвешенных веществ - не изменился.
Как сообщал ранее, в Киеве с 24 по 30 марта в воздухе наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ, несмотря на введенный карантин.