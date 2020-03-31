У Києві спостерігається забруднення повітря, попри карантин

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві з 24 по 30 березня у повітрі спостерігалось перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, попри введений карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.