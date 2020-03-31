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У Києві спостерігається забруднення повітря, попри карантин

У Києві спостерігається забруднення повітря, попри карантин

Київ • УНН

 • 19882 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві з 24 по 30 березня у повітрі спостерігалось перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, попри введений карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у місті Києві. За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 24 по 30 березня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій: завислих речовин – у 1,1-1,6 рази на проспекті Перемоги та Бессарабській площі; діоксиду сірки – у 2,3-2,6 рази на площах Бессарабській, Деміївській, проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин) та вулиці Семена Скляренка”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на інших постах міста також у 1,3-1,8 разів були перевищені гранично допустимі концентрації діоксиду сірки. В межах норми була концентрація тільки на проспекті Науки.

“Діоксиду азоту – у 5,4-6,7 рази на проспекті Перемоги, Деміївській площі, вулиці Інженера Бородіна; у 4,2-4,1 рази – на вулиці Семена Скляренка, Бессарабській площі; у 3,4-3,7 рази – на усіх інших постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось”, - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що гранично допустимі концентрації формальдегіду були у 2,0-2,1 рази перевищені на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Скляренка; у 1,6-1,8 рази – на усіх інших постах міста, крім проспекту Науки.

“Всього на 11-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 24 по 30 березня 2020 року було проаналізовано 1127 проб повітря. Спостереження на інших 5-ти постах не проводились через карантин. Як ми і попереджали у попередній інформації, рівень забруднення атмосферного повітря у звітному тижні дещо підвищився”, - зазначили в обсерваторії.

Повідомляється, що враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері.

Нагадаємо, на Донеччині фірма привласнила кошти при закупівлі обладнання для моніторингу забруднення повітря.

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