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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83993 просмотра

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В Киеве наблюдается загрязнение воздуха, несмотря на карантин

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха, несмотря на карантин

Киев  •  УНН

 • 19874 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве с 24 по 30 марта в воздухе наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ, несмотря на введенный карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Еженедельная информация о загрязнении атмосферного воздуха в городе Киеве. По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 24 по 30 марта 2020 года в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций: взвешенных веществ - в 1,1-1,6 раза на проспекте Победы и Бессарабской площади; диоксида серы - в 2,3-2,6 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспекте Победы (возле метро Святошин) и улицы Семена Скляренко", - говорится в сообщении.

Указано, что на других постах города также в 1,3-1,8 раз были превышены предельно допустимые концентрации диоксида серы. В пределах нормы была концентрация только на проспекте Науки.

"Диоксид азота - в 5,4-6,7 раза на проспекте Победы, Демеевской площади, улицы Инженера Бородина; в 4,2-4,1 раза - на улице Семена Скляренко, Бессарабской площади; в 3,4-3,7 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не обнаружено", - указано в сообщении.

Также отмечается, что предельно допустимые концентрации формальдегида были в 2,0-2,1 раза превышены на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко; в 1,6-1,8 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки.

"Всего на 11-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 24 по 30 марта 2020 года было проанализировано 1127 проб воздуха. Наблюдения на других 5-ти постах не проводили из-за карантина. Как мы и предупреждали в предыдущей информации, уровень загрязнения атмосферного воздуха на отчетной неделе несколько повысился", - отметили в обсерватории.

Сообщается, что, учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Напомним, в Донецкой области фирма присвоила средства при закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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