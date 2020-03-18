На Донеччині фірма привласнила кошти при закупівлі обладнання для моніторингу забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Донеччині фірма продала обладнання для моніторингу рівня забруднення повітря у навколишньому середовищі за цінами вище ринкової. Наразі проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році комунальним підприємством у місті Краматорську проведено тендерні закупівлі 50 приладів для моніторингу рівня забруднення повітря у навколишньому середовищі на суму майже 50 млн грн. Товариство з обмеженою відповідальністю, яке визнане переможцем торгів реалізувало замовнику обладнання за ціною, вище ринкової”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі в офісних приміщеннях підприємств — постачальників обладнання проводяться санкціоновані обшуки. Вилучаються первинні фінансово-господарські документи по вказаним закупівлям.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Запоріжжі колишньому головному спеціалісту відділу Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації повідомили про підозру у привласненні півтора мільйона гривень виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру.