В Донецкой области фирма присвоила средства при закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Донецкой области фирма продала оборудования для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде по ценам выше рыночной. Проводятся обыски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Начато досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году коммунальным предприятием в городе Краматорске проведены тендерные закупки 50 приборов для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде на сумму почти 50 млн грн. Общество с ограниченной ответственностью, которое признано победителем торгов реализовало заказчику оборудование по цене, выше рыночной”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в офисных помещениях предприятий — поставщиков оборудования проводятся санкционированные обыски. Изымаются первичные финансово-хозяйственные документы по указанным закупкам.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Запорожье бывшему главному специалисту отдела Управления капитального строительства Запорожской областной государственной администрации сообщили о подозрении в присвоении полтора миллиона гривен выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.