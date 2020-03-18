В Донецкой области фирма присвоила средства при закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100861 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104161 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105123 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113845 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100966 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105398 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106675 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Донецкой области фирма присвоила средства при закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха

В Донецкой области фирма присвоила средства при закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха

Киев  •  УНН

 • 10578 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Донецкой области фирма продала оборудования для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде по ценам выше рыночной. Проводятся обыски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“Начато досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году коммунальным предприятием в городе Краматорске проведены тендерные закупки 50 приборов для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде на сумму почти 50 млн грн. Общество с ограниченной ответственностью, которое признано победителем торгов реализовало заказчику оборудование по цене, выше рыночной”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в офисных помещениях предприятий — поставщиков оборудования проводятся санкционированные обыски. Изымаются первичные финансово-хозяйственные документы по указанным закупкам.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье бывшему главному специалисту отдела Управления капитального строительства Запорожской областной государственной администрации сообщили о подозрении в присвоении полтора миллиона гривен выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.

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