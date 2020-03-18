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У Запоріжжі привласнили 1,5 млн грн, виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Запоріжжі колишньому головному спеціалісту відділу Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації повідомили про підозру у привласненні півтора мільйона гривень виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Запорізької області, повідомлено про підозру колишньому головному спеціалісту відділу Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, заступнику начальника вказаного управління у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також директору одної з підрядних організацій у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у службовому підробленні та заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що вказані особи привласнили та розтратили понад 1,5 млн бюджетних коштів.

Так, Управлінням капітального будівництва Запорізької ОДА та підрядною організацією було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, а саме про реконструкцію обласного протитуберкульозного диспансера.

Згодом, підприємець вніс до актів виконаних робіт, завідомо недостовірні відомості про виконання будівництва, яке в дійсності виконано не було. В свою чергу, працівник відділу УКБ Запорізької ОДА та заступник начальника УКБ Запорізької ОДА підписали зазначені акти, на підставі яких у подальшому перераховано на рахунок підрядчиків грошові кошти у якості сплати за виконані роботи, які фактично не були виконані. В результаті чого державі спричинено збитки на суму майже 1,5 млн грн.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, на Сумщині викрили привласнення 2 млн гривень державних коштів, призначених для розробки та виготовлення проектної документації 12 сільських амбулаторій.

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