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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера

В Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера

Киев  •  УНН

 • 12933 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Запорожье бывшему главному специалисту отдела Управления капитального строительства Запорожской областной государственной администрации сообщили о подозрении в присвоении полтора миллиона гривен выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, сообщается о подозрении бывшему главному специалисту отдела Управления капитального строительства Запорожской облгосадминистрации, заместителю начальника указанного управления в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, а также директору одной из подрядных организаций в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, и ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно в служебном подлоге и завладении государственными средствами в особенно крупных размерах путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица присвоили и растратили более 1,5 млн бюджетных средств.

Так, Управлением капитального строительства Запорожской ОГА и подрядной организацией был заключен договор о закупке работ за государственные средства, а именно о реконструкции областного противотуберкулезного диспансера.

Впоследствии, предприниматель внес в акты выполненных работ, заведомо недостоверные сведения о выполнении строительства, которые в действительности выполнено не было. В свою очередь, работник отдела УКС Запорожской ОГА и заместитель начальника УКС Запорожской ОГА подписали указанные акты, на основании которых в дальнейшем перечислены на счет подрядчиков денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы, которые фактически не были выполнены. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млн грн.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Сумской разоблачили присвоение 2 млн гривен государственных средств, предназначенных для разработки и изготовления проектной документации 12 сельских амбулаторий.

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