На Сумщині викрили привласнення 2 млн грн, виділених на розробку документації для 12 амбулаторій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Сумщині викрили привласнення 2 млн гривень державних коштів, призначених для розробки та виготовлення проектної документації 12 сільських амбулаторій. Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр СБУ.
За даними слідства, у 2018 році Управління капітального будівництва Сумської ОДА уклало контракт із київською комерційною структурою на розробку та виготовлення проектної документації для 12 сільських амбулаторій у різних районах області.
Вартість робіт становила майже 2 мільйони гривень. Всю суму того ж року було перераховано виконавцю та привласнено учасниками оборудки.
Зазначається, що технічна та будівельна експертизи показали, що надана розробником документація не відповідає нормам та її використання неможливе. Крім того документи містять ознаки підробки.
Наразі директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 (привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність посадових осіб ОДА до махінацій.
Нагадаємо, на Рівненщині повідомили про підозру керівнику підприємства-забудовника за фактом привласнення коштів на суму понад 2,6 млн гривень.