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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101127 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104510 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106513 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105430 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 114174 просмотра

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В Сумской области разоблачили присвоение 2 млн грн, выделенных на разработку документации для 12 амбулаторий

В Сумской области разоблачили присвоение 2 млн грн, выделенных на разработку документации для 12 амбулаторий

Киев  •  УНН

 • 12926 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Сумской области разоблачили присвоение 2 млн гривен государственных средств, предназначенных для разработки и изготовления проектной документации 12 сельских амбулаторий. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2018 году Управление капитального строительства Сумской ОГА заключило контракт с киевской коммерческой структурой на разработку и изготовление проектной документации для 12 сельских амбулаторий в разных районах области.

Стоимость работ составила почти 2 миллиона гривен. Всю сумму того же года было перечислено исполнителю и присвоено участниками сделки.

Отмечается, что техническая и строительная экспертизы показали, что предоставленная разработчиком документация не соответствует нормам и ее использование невозможно. Кроме того документы содержат признаки подделки.

Сейчас директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность должностных лиц ОГА к махинациям.

Напомним, в Ровенской области сообщили о подозрении руководителю предприятия-застройщика по факту присвоения средств на сумму свыше 2,6 млн гривен.

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