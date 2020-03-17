В Сумской области разоблачили присвоение 2 млн грн, выделенных на разработку документации для 12 амбулаторий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Сумской области разоблачили присвоение 2 млн гривен государственных средств, предназначенных для разработки и изготовления проектной документации 12 сельских амбулаторий. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, в 2018 году Управление капитального строительства Сумской ОГА заключило контракт с киевской коммерческой структурой на разработку и изготовление проектной документации для 12 сельских амбулаторий в разных районах области.
Стоимость работ составила почти 2 миллиона гривен. Всю сумму того же года было перечислено исполнителю и присвоено участниками сделки.
Отмечается, что техническая и строительная экспертизы показали, что предоставленная разработчиком документация не соответствует нормам и ее использование невозможно. Кроме того документы содержат признаки подделки.
Сейчас директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность должностных лиц ОГА к махинациям.
Напомним, в Ровенской области сообщили о подозрении руководителю предприятия-застройщика по факту присвоения средств на сумму свыше 2,6 млн гривен.