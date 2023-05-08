У Китаї та США заговорили про необхідність стабілізації відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що вкрай важливо стабілізувати китайсько-американські відносини після того, як низка «помилкових слів і дій» знову призвели до заморожування відносин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Повідомляють, що Цінь на зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом наголосив, зокрема, що Сполучені Штати повинні скоригувати своє ставлення до тайванського питання і припинити руйнування принципу «одного Китаю».
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«Головним пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, запобігання низхідній спіралі та запобігання будь-яким інцидентам між Китаєм і Сполученими Штатами», — сказав Цінь Бернсу.
Цінь вважає, що низка помилкових слів і дій Сполучених Штатів підірвала насилу досягнутий позитивний імпульс китайсько-американських відносин.
«Порядок денний діалогу і співробітництва, узгоджений двома сторонами, було зірвано, і відносини між двома країнами знову зіткнулися з холодним льодом», - додав Цінь.
Бернс також вказав на необхідність стабілізувати міждержавні відносини.
«Ми обговорили проблеми у відносинах США і Китаю та необхідність стабілізації відносин і розширення контактів на високому рівні», — сказав Бернс.
Доповнення
Коментарі Цінь Гана послідували за призупиненням серйозного діалогу з низки питань між найбільшими економіками світу, які дедалі більше розходяться за тарифами, спробами Вашингтона позбавити Китай передових технологій і претензіями Китаю на самоврядування Тайваню.
Контакти між Вашингтоном і Пекіном були напруженими протягом кількох місяців після того, як у лютому держсекретар США Ентоні Блінкен раптово скасував поїздку до Пекіна, спрямовану на ослаблення напруженості між США і Китаєм. Це сталося після того, як велику висотну китайську повітряну кулю було збито після того, як вона пролетіла над США, що спричинило звинувачення Пентагону в шпигунстві за секретними військовими об'єктами, незважаючи на тверді спростування Китаю.
Reuters повідомляло, що посилення уваги Китаю до власної безпеки та загострення суперництва зі Сполученими Штатами загрожує перетворити його відновлення взаємодії зі світом після багатьох років стримування COVID на нову еру ізоляції від Заходу.