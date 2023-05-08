В Китае и США заговорили о необходимости стабилизации отношений

Сообщается, что Цинь на встрече в Пекине с послом США Николасом Бернсом подчеркнул, в частности, что Соединенные Штаты должны скорректировать свое отношение к тайваньскому вопросу и прекратить разрушение принципа «одного Китая».

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«Главным приоритетом является стабилизация китайско-американских отношений, предотвращение нисходящей спирали и предотвращение каких-либо инцидентов между Китаем и Соединенными Штатами», — сказал Цинь Бернсу.

Цинь считает, что ряд ошибочных слов и действий Соединенных Штатов подорвал с трудом достигнутый позитивный импульс китайско-американских отношений.

«Повестка дня диалога и сотрудничества, согласованная двумя сторонами, была сорвана, и отношения между двумя странами снова столкнулись с холодным льдом», - добавил Цинь.

Бернс также указал на необходимости стабилизировать межгосударственные отношения.

«Мы обсудили проблемы в отношениях США и Китая и необходимость стабилизации отношений и расширения контактов на высоком уровне», — сказал Бернс.

Дополнение

Комментарии Цинь Гана последовали за приостановкой серьезного диалога по ряду вопросов между крупнейшими экономиками мира, все более расходящимися по тарифам, попытками Вашингтона лишить Китай передовых технологий и претензиями Китая на самоуправление Тайваня.

Контакты между Вашингтоном и Пекином были напряженными в течение нескольких месяцев после того, как в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно отменил поездку в Пекин, направленную на ослабление напряженности между США и Китаем. Это произошло после того, как большой высотный китайский воздушный шар был сбит после того, как он пролетел над США, что вызвало обвинения Пентагона в шпионаже за секретными военными объектами, несмотря на твердые опровержения Китая.

Reuters сообщало, что усиление внимания Китая к собственной безопасности и обострение соперничества с Соединенными Штатами грозит превратить его восстановление взаимодействия с миром после многих лет сдерживания COVID на новую эру изоляции от Запада.