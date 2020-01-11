У кишенях нелегальних АЗС щорічно осідали мільярди: експерти оцінили зусилля влади у боротьбі з "тіньовиками"

Так, зі слів директора НТЦ "Психея" Сергія Сапегіна, проблема тіньових АЗС для України - далеко не нова, але такого рішучого підходу до її вирішення з боку влади, як сьогодні, раніше він не спостерігав.

"Це проблема не місяців і не років, а цілих десятиліть, і тому те, що зараз влада так потужно взялася і розповідає про досягнення - це можна тільки вітати.

Друге, так системно, за останні 25 років, що я спостерігаю за ринком, я не пам'ятаю, щоб влада так працювала з наведення порядку з цими заправками", - сказав він, зазначивши що КМУ також варто звернути увагу на проблеми неякісного пального, а також на питання державного нагляду за ринком.

"Проблем багато, сподіваюся, що і за ці також візьмуться", - сказав Сапегін.

З обережністю дії уряду у боротьбі з тіньовими АЗС коментує експерт паливного ринку Сергій Куюн. Свою думку він опублікував на особистій сторінці в Facebook. За його словами перевірки сумнівних АЗС дійсно йдуть, але орієнтовані вони поки тільки на ті об'єкти, що вказані на сайті https://perevirazs.info/.

"Якщо робити по розуму, то це не тільки закрити АЗС, а й домогтися демонтажу станції, а це судові процеси, які швидко не відбуваються.

(...) прийнято вважати, що головна проблема - це типові підколодні заправки, що як правило, торгують одним-двома видами палива. Але це не зовсім так. Ключова проблема - торгівля паливом повз каси, без видачі чека або з видачею липового фіскального документа. Це оборот пального за готівку, це податкові ями, скручування, коли в приході бензин, а на виході банани і т.д. Саме це дає основну маржу, дозволяє демпінгувати і тим самим деформує ринок. І ця проблема набагато ширше, ніж бочки під парканом", - зазначив експерт, наголосивши на тому, що її рішенням слід зайнятися першочергово.

Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання силовиків з питання боротьби з нелегальними АЗС на 14 січня.

"Якщо і буде команда, то тільки там. Скепсис багатьох не поділяю, мовляв, все це до лампочки. Але змогли ж закрити гральні салони! І кожен день дивлячись на закриті салони і обдерті вивіски "Космолота" я розумію, що неможливе можливо. І у мене є свої маркери по нелегальним АЗС, притому і в Києві, і в області, і в багатьох регіонах. Коли побачу їх закритими, буду розуміти, що щось змінюється і тут. Упевнений, ця програма стане прекрасним маркером здатності цієї владної команди щось радикально міняти", - резюмував Куюн.

Експерт Дмитро Марунич, в свою чергу, зазначив, що нелегальні АЗС позбавляють бюджет країни щорічно мільярдів гривень. З прогнозами результативності КМУ в боротьбі з нелегалами він поки не поспішає, але висловлює надію на здатність влади довести розпочату справу до кінця.

"Збиток для держави від діяльності нелегальних АЗС - дуже великий. Це мільярди гривень в рік. Головне питання в тому, що ті, хто продають паливо "в сіру" - не платять податки.

Я сподіваюся, що розпочате буде доведено до кінця. Тому що боротьба з нелегалами, вона триває дуже давно. Прогнози робити рано, але будемо вірити, що закриті АЗС через два тижні не відкриються, і новій владі таки вдасться їх приборкати. А висновки ми зробимо десь через півроку, наскільки ефективною була ця боротьба", - сказав він.

При цьому, Марунич зазначив, що уряду варто також зайнятися питаннями якості пального та ефективним адмініструванням продажу нафтопродуктів.

"Це питання вже до податкової, але воно не менш важливе", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, правоохоронці масово ліквідують нелегальні АЗС по всій країні: роботу понад 600 таких станцій вже припинено.

Нагадаємо, раніше нафтотрейдери під час зустрічі з представниками влади наголошували проблему нелегальних АСЗ в країні, уточнивши, що їх частка на ринку України досягла вже близько 25%.