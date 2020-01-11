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В карманах нелегальных АЗС ежегодно оседали миллиарды: эксперты оценили усилия власти по борьбе с "теневиками"

Киев  •  УНН

 • 23664 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Кабмин в конце прошлого года огласил войну нелегальным АЗС. На днях и премьер-министр Алексей Гончарук, и ГФС и Офис Генерального прокурора отчитались о демонтированных заправках, пообещав не останавливаться на достигнутом. УНН поинтересовался мнением экспертов топливного рынка по этому поводу.

Так, со слов директора НТЦ “Психея” Сергея Сапегина, проблема теневых АЗС для Украины — далеко не нова, но такого решительного подхода к ее решении со стороны власти, как сегодня, ранее он не наблюдал.

“Это проблема не месяцев и не лет, а целых десятилетий, и поэтому то, что сейчас власть так мощно взялась и рассказывает о достижениях — это можно только приветствовать.

Второе, так системно, за последние 25 лет, что я наблюдаю за рынком, я не помню, чтобы власть так работала по наведению порядка с этими заправками”, — сказал он, отметив что КМУ также стоит обратить внимание на проблемы некачественного топлива, а также на вопросы государственного надзора на рынке.
“Проблем много, надеюсь, что и за эти также возьмутся”, — сказал Сапегин.

С осторожностью действия правительства по борьбе с теневыми АЗС комментирует эксперт топливного рынка Сергей Куюн. Свое мнение он опубликовал на личной странице в Facebook. https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1327257567445013
По его словам проверки сомнительных АЗС действительно идут, но ориентированы они пока только на те объекты, что указаны на сайте https://perevirazs.info/.

“Если делать по уму, то это не только закрыть АЗС, но и добиться демонтажа станции, а это судебные процессы, которые быстро не происходят.

(...) принято считать, что главная проблема — это типичные подзаборные заправки, как правило, торгующие одним-двумя видами топлива. Но это не совсем так. Ключевая проблема — торговля топливом мимо кассы, без выдачи чека или с выдачей липового фискального документа. Это оборот топлива за наличные, это налоговые ямы, скрутки, когда в приходе бензин, а на выходе бананы и т.д. Именно это дает основную маржу, позволяет демпинговать и тем самым деформирует рынок. И эта проблема намного шире, чем бочки под забором”, — отметил эксперт, акцентировав на том, что ее решением следует заняться первоочередно.

Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание силовиков по вопросу борьбы с нелегальными АЗС на 14 января.

“Если и будет команда, то только там. Скепсис многих не разделяю, мол, все это до лампочки. Но смогли же закрыть игровые салоны! И каждый день глядя на закрытые салоны и ободранные вывески „Космолота“ я понимаю, что невозможное возможно. И у меня есть свои маркеры по нелегальным АЗС, притом и в Киеве, и в области, и во многих регионах. Когда увижу их закрытыми, буду понимать, что что-то меняется и здесь. Уверен, эта программа станет прекрасным маркером способности этой властной команды что-то радикально менять”, — резюмировал Куюн.

Эксперт Дмитрий Марунич, в свою очередь, отметил, что нелегальные АЗС лишают бюджет страны ежегодно миллиардов гривен. С прогнозами результативности КМУ в борьбе с нелегалами он пока не спешит, но выражает надежду на способность власти довести начатое дело до конца.

“Ущерб для государства от деятельности нелегальных АЗС — очень большой. Это миллиарды гривен в год. Главный вопрос в том, что те, кто продают топливо „в серую“ — не платят налоги.

Я надеюсь, что начатое будет доведено до конца. Потому что борьба с нелегалами, она длится очень давно. Прогнозы делать рано, но будем верить, что закрытые АЗС через две недели не откроются, и новой власти таки удастся их обуздать. А выводы мы сделаем где-то через полгода, насколько эффективной была эта борьба”, — сказал он.

При этом, Марунич отметил, что правительству стоит также заняться вопросами качества топлива и эффективным администрированием продажи нефтепродуктов.

“Это вопрос уже к налоговой, но он не менее важен”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, правоохранители массово ликвидируют нелегальные АЗС по всей стране: работе более 600 таких станций уже прекращено

Напомним, ранее нефтетрейдеры во время встречи с представителями власти отмечали проблему нелегальных АСЗ в стране, уточнив, что их дола на рынке Украины достигла уже порядка 25%.

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