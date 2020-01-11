Правоохранители массово ликвидируют нелегальные АЗС по всей стране

“В Украине не будет теневого рынка. Все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники — привлечены к ответственности”, — отметил он.

Всего, по данным Гончарука, было проведено 2220 проверок на 1399 нелегальных объектах.

377 из таких АЗС — остановили свою деятельность, 316 — демонтированы ранее, потому как отсутствовали по заявленным адресам, 243 АЗС — были демонтированы на протяжении последних нескольких недель, а еще 463 АЗС — под угрозой проверок оформили себе лицензии.

Гончарук уточнил, что из оборота было изъято 4 тыс. тонн топливных материалов на общую сумму 93,2 млн грн. Изъятое оборудование оценили в 94,2 млн грн.

Кроме того, премьер-министр сообщил об отрытии 292 административных и 152 уголовных производств.

“Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжаем борьбу с нелегальными АЗС. И об этом мы договорились на очередной встрече”, — рассказал Гончарук.

Он также пообещал, что украинцы будут покупать топливо только у лицензированных нефтетрейдеров.

“Это один из приоритетов нашего Кабмина”, — подчеркнул премьер.

Ранее нефтетрейдеры во время встречи с представителями власти отмечали проблему нелегальных АСЗ в стране, уточнив, что их дола на рынке Украины достигла уже порядка 25%.

“Для нас вполне очевидна обеспокоенность игроков рынка касательно нечестной конкуренции и демпинга со стороны “теневиков”, — сказал по этому поводу Гончарук.

Напомним, что сегодня Офис Генерального прокурора также отчитался о борьбе с нелегальными АЗС. По его данным, состоянием на сегодня, прекращено работу 631 незаконной заправки.

“Работа в этом направлении продолжается”, — заверили в ОГП.

Как писал УНН, в Украине разоблачили почти 1400 нелегальных АЗС.