Правоохоронці масово ліквідують нелегальні АЗС по всій країні

ukru
07:14 • 10723 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 27368 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 34562 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 109484 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 162150 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 261305 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260747 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254947 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236177 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203932 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
39 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 38328 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 42312 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 62261 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 50176 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 45392 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 27513 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 34663 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 23601 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 50176 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 261317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 88741 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 38303 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142897 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155736 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114985 перегляди
Актуальне
Правоохоронці масово ліквідують нелегальні АЗС по всій країні

Правоохоронці масово ліквідують нелегальні АЗС по всій країні

Київ • УНН

 • 18738 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. За дорученням Кабміну, за останні кілька тижнів, правоохоронні органи припинили роботу понад 600 нелегальних АЗС по всій країні. 243 станції були повністю демонтовані, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками зустрічі з роздрібними операторами палива, передає УНН.

"В Україні не буде тіньового ринку. Всі схеми будуть викриті і ліквідовані, а їх учасники - притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

Всього, за даними Гончарука, було проведено 2220 перевірок на 1399 нелегальних об'єктах.

377 з таких АЗС - зупинили свою діяльність, 316 - демонтовані раніше, тому були відсутні за заявленими адресами, 243 АЗС - були демонтовані протягом останніх декількох тижнів, а ще 463 АЗС - під загрозою перевірок оформили собі ліцензії.

Гончарук уточнив, що з обігу було вилучено 4 тис. тонн паливних матеріалів на загальну суму 93,2 млн грн. Вилучене обладнання оцінили в 94,2 млн грн.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив про отритії 292 адміністративних і 152 кримінальних проваджень.

"Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжуємо боротьбу з нелегальними АЗС. І про це ми домовилися на черговій зустрічі", - розповів Гончарук.

Він також пообіцяв, що українці будуть купувати паливо тільки у ліцензованих нафтотрейдерів.

"Це один з пріоритетів нашого Кабміну", - підкреслив прем'єр.

Раніше нафтотрейдери під час зустрічі з представниками влади наголошували проблему нелегальних АСЗ в країні, уточнивши, що їх частка на ринку України досягла вже близько 25%.

"Для нас цілком очевидна стурбованість гравців ринку щодо нечесної конкуренції і демпінгу з боку "тіньовиків", - сказав з цього приводу Гончарук.

Нагадаємо, що сьогодні Офіс Генерального прокурора також відзвітував про боротьбу з нелегальними АЗС. За його даними, станом на сьогодні, припинено роботу 631 незаконної заправки.

"Робота в цьому напрямку триває", - запевнили в ОГП.

Як писав УНН, в Україні викрили майже 1400 нелегальних АЗС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,976.82