Правоохоронці масово ліквідують нелегальні АЗС по всій країні

"В Україні не буде тіньового ринку. Всі схеми будуть викриті і ліквідовані, а їх учасники - притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

Всього, за даними Гончарука, було проведено 2220 перевірок на 1399 нелегальних об'єктах.

377 з таких АЗС - зупинили свою діяльність, 316 - демонтовані раніше, тому були відсутні за заявленими адресами, 243 АЗС - були демонтовані протягом останніх декількох тижнів, а ще 463 АЗС - під загрозою перевірок оформили собі ліцензії.

Гончарук уточнив, що з обігу було вилучено 4 тис. тонн паливних матеріалів на загальну суму 93,2 млн грн. Вилучене обладнання оцінили в 94,2 млн грн.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив про отритії 292 адміністративних і 152 кримінальних проваджень.

"Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжуємо боротьбу з нелегальними АЗС. І про це ми домовилися на черговій зустрічі", - розповів Гончарук.

Він також пообіцяв, що українці будуть купувати паливо тільки у ліцензованих нафтотрейдерів.

"Це один з пріоритетів нашого Кабміну", - підкреслив прем'єр.

Раніше нафтотрейдери під час зустрічі з представниками влади наголошували проблему нелегальних АСЗ в країні, уточнивши, що їх частка на ринку України досягла вже близько 25%.

"Для нас цілком очевидна стурбованість гравців ринку щодо нечесної конкуренції і демпінгу з боку "тіньовиків", - сказав з цього приводу Гончарук.

Нагадаємо, що сьогодні Офіс Генерального прокурора також відзвітував про боротьбу з нелегальними АЗС. За його даними, станом на сьогодні, припинено роботу 631 незаконної заправки.

"Робота в цьому напрямку триває", - запевнили в ОГП.

Як писав УНН, в Україні викрили майже 1400 нелегальних АЗС.