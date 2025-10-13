У Херсоні чоловік впав у колодязь і знепритомнів: його врятували
Київ • УНН
У Херсоні чоловік провалився у колодязь та втратив свідомість. Його дістали рятувальники за допомогою спецобладнання та передали медикам.
Деталі
Нагадаємо
