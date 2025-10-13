У Херсоні чоловік впав у колодязь і знепритомнів: його врятували

$41.600.10
48.110.10
ukenru
14:34 • 532 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1664 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3692 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8592 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11185 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14908 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11572 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13372 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26162 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 25027 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.1м/с
65%
750мм
Популярнi новини
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 48594 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм13 жовтня, 06:07 • 15040 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 10804 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 19868 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 16788 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 5576 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 14917 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 26164 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 25029 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30702 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 294 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 1424 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 41974 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 73662 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 76637 перегляди
Актуальне
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

У Херсоні чоловік впав у колодязь і знепритомнів: його врятували

Київ • УНН

 • 628 перегляди

У Херсоні чоловік провалився у колодязь та втратив свідомість. Його дістали рятувальники за допомогою спецобладнання та передали медикам.

У Херсоні чоловік впав у колодязь і знепритомнів: його врятували

У Херсоні чоловік провалився у колодязь і втратив свідомість. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання дістали потерпілого та передали медикам, пише УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Нещасний випадок стався у Херсоні…Чоловік провалився у колодязь і втратив свідомість! Його надзвичайники дістали за допомогою спецобладнання і передали медикам

- ідеться у дописі. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, який зґвалтував та вбив 15-річну дівчину. Він намагався приховати злочин, кинувши тіло у колодязь та засипавши камінням. 

Павло Зінченко

Суспільство
Вінницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Херсон