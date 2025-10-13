В Херсоне мужчина упал в колодец и потерял сознание: его спасли
Киев • УНН
В Херсоне мужчина провалился в колодец и потерял сознание. Его достали спасатели с помощью спецоборудования и передали медикам.
Подробности
Напомним
