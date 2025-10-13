В Херсоне мужчина упал в колодец и потерял сознание: его спасли

В Херсоне мужчина провалился в колодец и потерял сознание. Спасатели с помощью специального оборудования достали пострадавшего и передали медикам, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

