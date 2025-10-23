У Казахстані вибухнув невідомий безпілотник: у країні посилили контроль за повітряним простором

$41.760.01
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6422 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 5176 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 12750 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15049 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22587 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 14064 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13478 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20983 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30995 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 20507 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 18888 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 18331 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 11334 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5210 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 2772 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 6454 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 22598 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5490 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 51810 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Кая Каллас
Чарльз ІІІ
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Велика Британія
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 28657 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 48644 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 62621 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 71390 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60890 перегляди
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

У Казахстані вибухнув невідомий безпілотник: у країні посилили контроль за повітряним простором

Київ • УНН

 • 622 перегляди

У Казахстані вибухнув безпілотник невідомого походження, уламки знайшли в безлюдній місцевості. Постраждалих немає, Міноборони Казахстану посилило контроль за повітряним простором та проводить перевірку із залученням іноземних партнерів.

У Казахстані вибухнув невідомий безпілотник: у країні посилили контроль за повітряним простором

У Казахстані стався вибух безпілотника невідомого походження. Уламки виявили у безлюдній місцевості, постраждалих немає. Міністерство оборони країни посилило контроль за повітряним простором і проводить перевірку із залученням іноземних партнерів, пише УНН із посиланням на Міністерство оборони Казахстану.

У Бурлінському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарату невідомого походження. Уламки виявлено у віддаленій місцевості, поза зоною проживання населення. Постраждалих та матеріальних збитків не зареєстровано 

- йдеться у дописі відомства.

Там також додали, що наразі проводяться перевірки для встановлення обставин інциденту та походження БпЛА.

Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами. Ведуться консультації з іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати 

- заявили у міністерстві.

Єврокомісія планує повну функціональність "стіни дронів" до кінця 2027 року - ЗМІ15.10.25, 15:04 • 2946 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Казахстан