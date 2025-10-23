У Казахстані вибухнув невідомий безпілотник: у країні посилили контроль за повітряним простором
Київ • УНН
У Казахстані стався вибух безпілотника невідомого походження. Уламки виявили у безлюдній місцевості, постраждалих немає. Міністерство оборони країни посилило контроль за повітряним простором і проводить перевірку із залученням іноземних партнерів, пише УНН із посиланням на Міністерство оборони Казахстану.
У Бурлінському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарату невідомого походження. Уламки виявлено у віддаленій місцевості, поза зоною проживання населення. Постраждалих та матеріальних збитків не зареєстровано
Там також додали, що наразі проводяться перевірки для встановлення обставин інциденту та походження БпЛА.
Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами. Ведуться консультації з іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати
