В Казахстане взорвался неизвестный беспилотник: в стране усилили контроль за воздушным пространством

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2048 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 5530 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 4728 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 12546 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 14880 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 22381 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14007 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 13467 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20971 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30985 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
87%
747мм
Популярные новости
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины23 октября, 01:11 • 20333 просмотра
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые23 октября, 01:30 • 18709 просмотра
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo23 октября, 03:07 • 18146 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto05:57 • 11153 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4658 просмотра
публикации
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 2048 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 5530 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 22381 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4890 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 51677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Кайя Каллас
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 28581 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 48556 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 62538 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 71313 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 60814 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Тесла Модель Y
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

В Казахстане взорвался неизвестный беспилотник: в стране усилили контроль за воздушным пространством

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения, обломки нашли в безлюдной местности. Пострадавших нет, Минобороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством и проводит проверку с привлечением иностранных партнеров.

В Казахстане взорвался неизвестный беспилотник: в стране усилили контроль за воздушным пространством

В Казахстане произошел взрыв беспилотника неизвестного происхождения. Обломки обнаружили в безлюдной местности, пострадавших нет. Министерство обороны страны усилило контроль за воздушным пространством и проводит проверку с привлечением иностранных партнеров, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в отдаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано 

- говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что сейчас проводятся проверки для установления обстоятельств инцидента и происхождения БПЛА.

Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать эти аппараты 

- заявили в министерстве.

Еврокомиссия планирует полную функциональность "стены дронов" к концу 2027 года - СМИ15.10.25, 15:04 • 2946 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Казахстан