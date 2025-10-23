В Казахстане взорвался неизвестный беспилотник: в стране усилили контроль за воздушным пространством
Киев • УНН
В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения, обломки нашли в безлюдной местности. Пострадавших нет, Минобороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством и проводит проверку с привлечением иностранных партнеров.
В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в отдаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано
Там также добавили, что сейчас проводятся проверки для установления обстоятельств инцидента и происхождения БПЛА.
Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать эти аппараты
