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У Казахстані вигадали, як урівняти ціни на ліки в аптеках

У Казахстані вигадали, як урівняти ціни на ліки в аптеках

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Однакові роздрібні ціни на ліки в аптеках Казахстану будуть встановлені приблизно у червні цього року, а для виключення зловживання всі ціни будуть опубліковані на сайті міністерства охорони здоров'я країни. Про це повідомила голова комітету фармації Республіки Людмила Бюрабекова, передає УНН з посиланням NUR.KZ.

У квітні набула чинності норма закону, що наділяє міністерство охорони здоров'я Казахстану компетенцією з регулювання цін на всі лікарські засоби.

Для реалізації даного закону міністерством розроблені правила регулювання цін, які узгоджені з усіма профільними асоціаціями та НПП "Атамекен".

"Після виходу даних правил ми почнемо процедуру реєстрації цін і формування граничних оптових і граничних роздрібних цін", - уточнила Бюрабекова.

Крім того, граничні ціни на препарати надалі будуть затверджені наказом міністра охорони здоров'я Казахстану, який, знову-таки, узгодять із профільними асоціаціями.

"Орієнтовно, в травні дані ціни набудуть чинності. Вони будуть розміщені на всіх інтернет-ресурсах (сайт міністерства охорони здоров'я, комітету фармації, національний центр експертизи лікарських засобів - ред.). Також на сьогодні розроблено мобільний додаток, де будуть також вказані всі граничні ціни. І десь в червні ми з вами зможемо побачити однакові ціни у всіх об'єктах роздрібної реалізації ліків", - резюмувала Бюрабекова.

Нагадаємо, ціни в аптеках України на одні і ті ж препарати різняться в кілька разів. Наприклад, мережеві аптеки завищують вартість "Спазмалгону" на 30%. Різниця вартості "корвалолу" в різних аптеках сягає 60%, а жарознижуючого "Нурофен" - 40%.

За даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, в свою чергу, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній аптечний бізнес документ повністю підтримали і вимагають його прийняття у найкоротші терміни.

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