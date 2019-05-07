В Казахстане придумали, как уровнять цены на лекарства в аптеках

В апреле вступила в силу норма закона, наделяющая министерство здравоохранения Казахстана компетенцией по регулированию цен на все лекарственные средства.

Для реализации данного закона министерством разработаны правила регулирования цен, которые согласованы со всеми профильными ассоциациями и НПП "Атамекен".

"После выхода данных правил мы начнем процедуру регистрации цен и формирования предельных оптовых и предельных розничных цен", – уточнила Бюрабекова.

Кроме того, предельные цены на препараты в дальнейшем будут утверждены приказом министра здравоохранения Казахстана, который, опять-таки, согласуют с профильными ассоциациями.

"Ориентировочно, в мае данные цены вступят в силу. Они будут размещены на всех интернет-ресурсах (сайт минздрава, комитета фармации, национальный центр экспертизы лекарственных средств – ред.). Также на сегодня разработано мобильное приложение, где будут также указаны все предельные цены. И где-то в июне мы с вами сможем увидеть одинаковые цены во всех объектах розничной реализации лекарств", - резюмировала Бюрабекова.

Напомним, цены в аптеках Украины на одни и те же препараты разнятся в несколько раз. Например, сетевые аптеки завышают стоимость "Спазмалгона" на 30%. Разница стоимости "Корвалола" в разных аптеках достигает 60%, а жаропонижающего "Нурофена" - 40%.

По данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.

Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.

В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и по причине монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний аптечный бизнес документ полностью поддержали и требуют его принятия в кротчайшие сроки.