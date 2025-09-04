$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС

Київ • УНН

 • 196 перегляди

У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, серед загиблих - громадянин України 1971 року народження. Дипломати поінформували родичів та нададуть консульську підтримку.

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС

У Лісабоні через катастрофу фунікулера загинув українець, дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття. Про це УНН повідомили у МЗС.

За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження. Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні

Нагадаємо

У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло щонайменше 15 людей, є поранені. На місці працюють екстрені служби, розслідуванням займається Бригада вбивств Судової поліції.

Фунікулер "Глорія", який може перевозити до 42 осіб, є пам'яткою Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.

Анна Мурашко

