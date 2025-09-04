У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Київ • УНН
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, серед загиблих - громадянин України 1971 року народження. Дипломати поінформували родичів та нададуть консульську підтримку.
У Лісабоні через катастрофу фунікулера загинув українець, дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття. Про це УНН повідомили у МЗС.
За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження. Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття
Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
Нагадаємо
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло щонайменше 15 людей, є поранені. На місці працюють екстрені служби, розслідуванням займається Бригада вбивств Судової поліції.
Фунікулер "Глорія", який може перевозити до 42 осіб, є пам'яткою Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.