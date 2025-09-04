В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Киев • УНН
В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, среди погибших - гражданин Украины 1971 года рождения. Дипломаты проинформировали родственников и окажут консульскую поддержку.
По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения. Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования
Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению оказать родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.
Напомним
В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, погибло по меньшей мере 15 человек, есть раненые. На месте работают экстренные службы, расследованием занимается Бригада убийств Судебной полиции.
Фуникулер "Глория", который может перевозить до 42 человек, является достопримечательностью Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.