В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, среди погибших - гражданин Украины 1971 года рождения. Дипломаты проинформировали родственников и окажут консульскую поддержку.

В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД

В Лиссабоне из-за катастрофы фуникулера погиб украинец, дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования. Об этом УНН сообщили в МИД.

По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения. Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования

- говорится в сообщении.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению оказать родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.

Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне

Напомним

В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, погибло по меньшей мере 15 человек, есть раненые. На месте работают экстренные службы, расследованием занимается Бригада убийств Судебной полиции.

Фуникулер "Глория", который может перевозить до 42 человек, является достопримечательностью Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.

Анна Мурашко

Криминал и ЧПНаши за границей
Андрей Сибига
Португалия
Лиссабон
Украина