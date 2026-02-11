У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю

В Афінах взяли під варту 54-річного полковника Повітряних сил Греції за звинуваченням у продажу секретних військових даних та документів НАТО китайській розвідці. Після восьмигодинного допиту офіцер визнав провину, пояснивши свої дії тиском з боку іноземних спецслужб, що поставило під загрозу безпеку країни та Альянсу. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.

Деталі

Під час свідчень полковник взяв на себе повну відповідальність і попросив вибачення у Збройних сил та своєї родини. Його адвокат Вассіліс Хейрдаріс заявив, що підсудний спочатку вважав, що співпрацює з приватною компанією, проте згодом опинився в пастці.

З моменту, коли він приїхав до Китаю, на нього тиснули, щоб він надав документи НАТО. Вони згадали про його родину, і його змусили брати участь у процесі – зазначив захисник.

Слідство встановило, що офіцер мав доступ до конфіденційної інформації щодо систем зв'язку та ППО. Влада вилучила мобільний телефон, за допомогою якого секретні файли надсилалися до Пекіна. Полковник стверджує, що не мав спільників усередині служби, а його поїздка до Китаю була офіційно санкціонована керівництвом як легальний візит.

Покарання та наслідки для національної безпеки

Військова прокуратура висунула офіцеру звинувачення у зборі та передачі державної таємниці, що передбачає до 20 років позбавлення волі. Згідно з оновленим Кримінальним кодексом Греції, вирок також може призвести до позбавлення засудженого громадянства. Наразі справу продовжують вивчати судові органи для оцінки масштабів завданої шкоди.

Цей інцидент став одним із найгучніших шпигунських скандалів у Греції, підкресливши вразливість військових кадрів до маніпуляцій з боку іноземних розвідок. Влада країни вже ініціювала додаткові перевірки безпеки серед вищого офіцерського складу, який має доступ до стратегічних даних НАТО.

