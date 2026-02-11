$43.030.02
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 7664 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 12836 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 16344 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 16039 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14843 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18106 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23411 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15917 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25953 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю

Київ • УНН

 • 22 перегляди

54-річного полковника ВПС Греції затримали в Афінах за продаж секретних військових даних та документів НАТО китайській розвідці. Офіцер визнав провину, пояснивши дії тиском з боку іноземних спецслужб.

У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю

В Афінах взяли під варту 54-річного полковника Повітряних сил Греції за звинуваченням у продажу секретних військових даних та документів НАТО китайській розвідці. Після восьмигодинного допиту офіцер визнав провину, пояснивши свої дії тиском з боку іноземних спецслужб, що поставило під загрозу безпеку країни та Альянсу. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.

Деталі

Під час свідчень полковник взяв на себе повну відповідальність і попросив вибачення у Збройних сил та своєї родини. Його адвокат Вассіліс Хейрдаріс заявив, що підсудний спочатку вважав, що співпрацює з приватною компанією, проте згодом опинився в пастці.

З моменту, коли він приїхав до Китаю, на нього тиснули, щоб він надав документи НАТО. Вони згадали про його родину, і його змусили брати участь у процесі

– зазначив захисник.

Слідство встановило, що офіцер мав доступ до конфіденційної інформації щодо систем зв'язку та ППО. Влада вилучила мобільний телефон, за допомогою якого секретні файли надсилалися до Пекіна. Полковник стверджує, що не мав спільників усередині служби, а його поїздка до Китаю була офіційно санкціонована керівництвом як легальний візит.

Покарання та наслідки для національної безпеки

Військова прокуратура висунула офіцеру звинувачення у зборі та передачі державної таємниці, що передбачає до 20 років позбавлення волі. Згідно з оновленим Кримінальним кодексом Греції, вирок також може призвести до позбавлення засудженого громадянства. Наразі справу продовжують вивчати судові органи для оцінки масштабів завданої шкоди.

Норвегія фіксує зростання ризиків диверсій і кібератак проти НАТО та підтримки України - розвідка09.02.26, 20:02 • 3988 переглядiв

Цей інцидент став одним із найгучніших шпигунських скандалів у Греції, підкресливши вразливість військових кадрів до маніпуляцій з боку іноземних розвідок. Влада країни вже ініціювала додаткові перевірки безпеки серед вищого офіцерського складу, який має доступ до стратегічних даних НАТО.

Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління08.02.26, 08:52 • 10642 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Афіни
НАТО
Пекін
Греція
Китай