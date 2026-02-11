В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая

В Афинах взят под стражу 54-летний полковник ВВС Греции по обвинению в продаже секретных военных данных и документов НАТО китайской разведке. После восьмичасового допроса офицер признал вину, объяснив свои действия давлением со стороны иностранных спецслужб, что поставило под угрозу безопасность страны и Альянса. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Детали

Во время дачи показаний полковник взял на себя полную ответственность и попросил прощения у Вооруженных сил и своей семьи. Его адвокат Вассилис Хейрдарис заявил, что подсудимый сначала считал, что сотрудничает с частной компанией, однако впоследствии оказался в ловушке.

С момента, когда он приехал в Китай, на него давили, чтобы он предоставил документы НАТО. Они упомянули о его семье, и его заставили участвовать в процессе – отметил защитник.

Следствие установило, что офицер имел доступ к конфиденциальной информации относительно систем связи и ПВО. Власти изъяли мобильный телефон, с помощью которого секретные файлы отправлялись в Пекин. Полковник утверждает, что не имел сообщников внутри службы, а его поездка в Китай была официально санкционирована руководством как легальный визит.

Наказание и последствия для национальной безопасности

Военная прокуратура предъявила офицеру обвинения в сборе и передаче государственной тайны, что предусматривает до 20 лет лишения свободы. Согласно обновленному Уголовному кодексу Греции, приговор также может привести к лишению осужденного гражданства. Сейчас дело продолжают изучать судебные органы для оценки масштабов нанесенного ущерба.

Этот инцидент стал одним из самых громких шпионских скандалов в Греции, подчеркнув уязвимость военных кадров к манипуляциям со стороны иностранных разведок. Власти страны уже инициировали дополнительные проверки безопасности среди высшего офицерского состава, имеющего доступ к стратегическим данным НАТО.

