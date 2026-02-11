$43.030.02
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12 • 7572 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 12799 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 16309 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 16023 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 14829 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 18095 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23406 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15914 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 25937 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
публикации
Эксклюзивы
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая

Киев • УНН

 • 8 просмотра

54-летнего полковника ВВС Греции задержали в Афинах за продажу секретных военных данных и документов НАТО китайской разведке. Офицер признал вину, объяснив действия давлением со стороны иностранных спецслужб.

В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая

В Афинах взят под стражу 54-летний полковник ВВС Греции по обвинению в продаже секретных военных данных и документов НАТО китайской разведке. После восьмичасового допроса офицер признал вину, объяснив свои действия давлением со стороны иностранных спецслужб, что поставило под угрозу безопасность страны и Альянса. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Детали

Во время дачи показаний полковник взял на себя полную ответственность и попросил прощения у Вооруженных сил и своей семьи. Его адвокат Вассилис Хейрдарис заявил, что подсудимый сначала считал, что сотрудничает с частной компанией, однако впоследствии оказался в ловушке.

С момента, когда он приехал в Китай, на него давили, чтобы он предоставил документы НАТО. Они упомянули о его семье, и его заставили участвовать в процессе

– отметил защитник.

Следствие установило, что офицер имел доступ к конфиденциальной информации относительно систем связи и ПВО. Власти изъяли мобильный телефон, с помощью которого секретные файлы отправлялись в Пекин. Полковник утверждает, что не имел сообщников внутри службы, а его поездка в Китай была официально санкционирована руководством как легальный визит.

Наказание и последствия для национальной безопасности

Военная прокуратура предъявила офицеру обвинения в сборе и передаче государственной тайны, что предусматривает до 20 лет лишения свободы. Согласно обновленному Уголовному кодексу Греции, приговор также может привести к лишению осужденного гражданства. Сейчас дело продолжают изучать судебные органы для оценки масштабов нанесенного ущерба.

Норвегия фиксирует рост рисков диверсий и кибератак против НАТО и поддержки Украины - разведка09.02.26, 20:02 • 3988 просмотров

Этот инцидент стал одним из самых громких шпионских скандалов в Греции, подчеркнув уязвимость военных кадров к манипуляциям со стороны иностранных разведок. Власти страны уже инициировали дополнительные проверки безопасности среди высшего офицерского состава, имеющего доступ к стратегическим данным НАТО.

Китай отменил смертный приговор канадцу в знак дипломатического потепления08.02.26, 08:52 • 10642 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Афины
НАТО
Пекин
Греция
Китай