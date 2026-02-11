У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль - поліція

У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці, інформація щодо потерпілих встановлюється. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль - поліція зʼясовує всі обставини. На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибух у Києві.

Нагадаємо

Армія рф атакувала село на Харківщині fpv-дроном, постраждали 15-річний та 14-річний хлопці.