У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль - поліція
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці, інформація про потерпілих з'ясовується.
У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці, інформація щодо потерпілих встановлюється. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.
У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль - поліція зʼясовує всі обставини. На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби
Інформація щодо потерпілих встановлюється.
Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибух у Києві.
Нагадаємо
