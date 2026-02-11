$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 2882 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 7768 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 10026 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 10556 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 12945 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 20540 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16342 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20325 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32450 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24500 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль - поліція

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці, інформація про потерпілих з'ясовується.

У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль - поліція

У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці, інформація щодо потерпілих встановлюється. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН

У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль - поліція зʼясовує всі обставини. На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби 

- йдеться в повідомленні. 

Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибух у Києві. 

Нагадаємо

Армія рф атакувала село на Харківщині fpv-дроном, постраждали 15-річний та 14-річний хлопці.

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Національна поліція України
Харківська область
Київ