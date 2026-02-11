російський FPV-дрон атакував Харківщину, постраждали двоє підлітків - ОВА

Армія рф атакувала село на Харківщині fpv-дроном, постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог наніс удар fpv-дроном по сел. Золочів. Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Медики надали всю необхідну допомогу - повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, пошкоджено скління вікон приватного будинку та цивільний автомобіль.

