російський FPV-дрон атакував Харківщину, постраждали двоє підлітків - ОВА

14:43 • 2756 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 11651 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 12022 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 16165 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27496 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23178 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37642 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37999 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33499 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32670 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video
11 лютого, 07:17 • 20169 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затримано
Video
11 лютого, 07:49 • 15512 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
11 лютого, 08:43 • 11278 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
10:54 • 14770 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo
12:28 • 11099 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 11651 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 11228 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 14888 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27496 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40788 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 1908 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 6282 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11383 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30226 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31646 перегляди
російський FPV-дрон атакував Харківщину, постраждали двоє підлітків - ОВА

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок атаки російського FPV-дрона на село Золочів Харківської області постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль.

російський FPV-дрон атакував Харківщину, постраждали двоє підлітків - ОВА

Армія рф атакувала село на Харківщині fpv-дроном, постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог наніс удар fpv-дроном по сел. Золочів. Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Медики надали всю необхідну допомогу 

- повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, пошкоджено скління вікон приватного будинку та цивільний автомобіль.

рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер09.02.26, 22:39 • 6932 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область