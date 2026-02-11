$43.090.06
14:43 • 3016 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 12033 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 12261 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 16407 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27751 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23254 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37725 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38061 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33569 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32696 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Российский FPV-дрон атаковал Харьковщину, пострадали двое подростков - ОВА

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В результате атаки российского FPV-дрона на село Золочев Харьковской области пострадали 15-летний и 14-летний парни. Повреждены частный дом и гражданский автомобиль.

Российский FPV-дрон атаковал Харьковщину, пострадали двое подростков - ОВА

Армия рф атаковала село в Харьковской области FPV-дроном, пострадали 15-летний и 14-летний парни. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг нанес удар FPV-дроном по пос. Золочев. В результате обстрела пострадали 15-летний и 14-летний парни. Медики оказали всю необходимую помощь.

- сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, повреждено остекление окон частного дома и гражданский автомобиль.

рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр09.02.26, 22:39

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Село
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область