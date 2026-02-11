Российский FPV-дрон атаковал Харьковщину, пострадали двое подростков - ОВА
Киев • УНН
В результате атаки российского FPV-дрона на село Золочев Харьковской области пострадали 15-летний и 14-летний парни. Повреждены частный дом и гражданский автомобиль.
Армия рф атаковала село в Харьковской области FPV-дроном, пострадали 15-летний и 14-летний парни. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Враг нанес удар FPV-дроном по пос. Золочев. В результате обстрела пострадали 15-летний и 14-летний парни. Медики оказали всю необходимую помощь.
По словам главы Харьковской ОВА, повреждено остекление окон частного дома и гражданский автомобиль.
