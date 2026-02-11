В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль - полиция
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших выясняется.
В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших устанавливается. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль - полиция выясняет все обстоятельства. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы
Информация о пострадавших устанавливается.
Ранее местные Telegram-каналы сообщали о взрыве в Киеве.
Напомним
Армия рф атаковала село в Харьковской области fpv-дроном, пострадали 15-летний и 14-летний парни.