В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль - полиция

В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших устанавливается. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль - полиция выясняет все обстоятельства. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших устанавливается.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали о взрыве в Киеве.

