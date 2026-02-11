В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль - полиция

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Эксклюзив
19:42 • 2818 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 7632 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 9942 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 10501 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 12902 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 20482 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16323 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20315 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32419 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24494 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.6м/с
88%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"11 февраля, 11:21 • 9576 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 13096 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 19004 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 10069 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 4910 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 20482 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 19025 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 22478 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32419 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 44797 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Израиль
Покровск
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 4952 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 10093 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 13118 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 16246 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 32421 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Отопление
Шахед-136

В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль - полиция

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших выясняется.

В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль - полиция

В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших устанавливается. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН

В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль - полиция выясняет все обстоятельства. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы 

- говорится в сообщении. 

Информация о пострадавших устанавливается.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали о взрыве в Киеве. 

Напомним

Армия рф атаковала село в Харьковской области fpv-дроном, пострадали 15-летний и 14-летний парни.

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Киев