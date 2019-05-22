У ГПУ підтвердили передачу справи Гандзюк до суду на Дніпропетровщині

ukru
17:51 • 36992 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 80113 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 77462 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 80182 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 62337 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 93884 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148778 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166729 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154022 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239653 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
66 %
756 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

22 березня, 12:30 • 25448 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 71427 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 39401 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 39485 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 50488 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156827 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239653 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204300 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189407 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 39485 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 39401 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60707 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 37413 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 73311 перегляди
Актуальне
У ГПУ підтвердили передачу справи Гандзюк до суду на Дніпропетровщині

У ГПУ підтвердили передачу справи Гандзюк до суду на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 7136 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко підтвердив, що розгляд кримінального провадження щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області. Про це він повідомив у коментарі журналісту УНН.

"Так, перевели", - сказав Лисенко, відповідаючи на питання журналіста про те, чи передали розгляд кримінального провадження до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

У Facebook Лисенко написав, що відповідно до вимог ч.1 ст.34 КПК України: "До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого...".

"Прокурор - процесуальний керівник Генеральної прокуратури України - звернувся з цього приводу з відповідним клопотання до Верховного Суду України, яке 15.05.2019 було задоволено", - зазначив речник.

Він підтвердив, що троє з п’яти підозрюваних дійсно проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Інші двоє утримуються під вартою в Києві та до часу розгляду обвинувального акту будуть направлені до установи попереднього ув’язнення, відповідно до територіальної юрисдикції суду.

Раніше адвокат фігуранта справи, голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко УНН повідомив, що кримінальне провадження щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області

Нагадаємо, що на початку травня ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України. Після 3-х місяців лікування активістка померла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,009.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.21