У ГПУ підтвердили передачу справи Гандзюк до суду на Дніпропетровщині

"Так, перевели", - сказав Лисенко, відповідаючи на питання журналіста про те, чи передали розгляд кримінального провадження до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

У Facebook Лисенко написав, що відповідно до вимог ч.1 ст.34 КПК України: "До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого...".

"Прокурор - процесуальний керівник Генеральної прокуратури України - звернувся з цього приводу з відповідним клопотання до Верховного Суду України, яке 15.05.2019 було задоволено", - зазначив речник.

Він підтвердив, що троє з п’яти підозрюваних дійсно проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Інші двоє утримуються під вартою в Києві та до часу розгляду обвинувального акту будуть направлені до установи попереднього ув’язнення, відповідно до територіальної юрисдикції суду.

Раніше адвокат фігуранта справи, голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко УНН повідомив, що кримінальне провадження щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області

Нагадаємо, що на початку травня ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України. Після 3-х місяців лікування активістка померла.